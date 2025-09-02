#Қазақстан
Қоғам

2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 16:52 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасының (KASE) мәліметінше, 15:30 уақытындағы жағдай бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 539,55 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,95 теңгеге жоғары, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қытай юанінің орташа сараланған бағамы 75,44 теңгеге дейін төмендеді (-0,0991). Еуро бағамын Ұлттық банк 628,31 теңге, ал рубльді – 6,7 теңге деңгейінде белгіледі.

Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 536,80–541,80 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 624–634 теңге, ал ресейлік рубль – 6,63–6,74 теңге аралығында.

Осы арада 2 қыркүйектегі сауда-саттықта әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.

Мәселен, Brent маркалы мұнайының желтоқсан айындағы фьючерстерінің құны бір тәулікте 1,25%-ке өсіп, баррелі үшін 69,40 долларды құрады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
