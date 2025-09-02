#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Астанада ақша мен қымбат телефон ұрлағандар ұсталды

Астанада ақша мен қымбат телефон ұрлағандар ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 20:44 Сурет: Zakon.kz
Астанада полицейлер ұрлық жасаған екі күдіктіні ұстап, сотқа дейінгі тергеуді бастады. Екі оқиға да бейнебақылау камераларының көмегімен дер кезінде әшкереленді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полицияның хабарлауынша, бірінші жағдай тәулік бойы жұмыс істейтін мейрамханалардың бірінде болған. Сол жерде күзетші болып істейтін 37 жастағы ер адам қонақтардың бірі әмиянында ірі көлемдегі ақша барын байқап, ұрлық жасауға бел буған. Қонақ сыртқа темекі шегуге шыққан сәтті пайдаланған ол ақшаны жасырын алып кетіп, кезекшілігін тапсырып, жұмыс орнын тастап кеткен.

Ұрланған ақшаның ішінде еуро, доллар және рубль бар еді. Күдікті бұл қаржыны қолма-қол ақшаға айналдырып, құмар ойындарға жұмсаған. Келтірілген шығын - шамамен 300 мың теңге. Бейнебақылау камераларының жазбасы арқылы күдіктінің жеке басы анықталып, ол жұмыс орнында ұсталды.

Екінші дерек қала тұрғынының пәтерінде орын алды. Тергеу мәліметінше, 43 жастағы күдікті таңертең спортпен шұғылданып жүрген азаматты байқап, оны аңдып жүріп, көпқабатты үйдің подъезіне дейін ілесіп кірген. Жәбірленуші үйіне оралғаннан кейін жуыну бөлмесіне кеткен сәтті пайдаланған ол ашық тұрған терезеден ақ түсті iPhone 14 телефонын ұрлап кеткен.

Келтірілген шығын көлемі - 350 мың теңге. Кейін күдікті ұрланған телефонды базарға сатып жіберген. Жедел-іздестіру шаралары барысында полицейлер бейнежазбалар арқылы оның жеке басын анықтап, ұстады.


"Қазіргі уақытта екі күдікті де уақытша ұстау изоляторында қамауда. Екі факті бойынша да Қылмыстық кодекстің 188-бабы (Ұрлық) бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", - деп хабарлады полиция.

Полиция азаматтарға пәтер терезелерін ашық қалдырмауды, ірі көлемдегі ақшаны қоғамдық орындарға алып шыққанда сақтық шараларын күшейтуді және мүлікке ұқыпты қарауды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Қоғам
23:30, 02 қыркүйек 2025
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Қоғам
23:22, 02 қыркүйек 2025
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Қоғам
23:14, 02 қыркүйек 2025
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: