Оқиғалар

Елордада велосипед ұрлады деген күдікпен кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды

Велодорожка, велодорожки, велосипедная дорожка, велосипедные дорожки, велосипед, велосипеды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 14:30 Фото: Zakon.kz
Астанада полицейлер бейнебақылау камераларының көмегімен велосипед ұрлығының бетін ашты.

Күдікті жасөспірім есік алдынан трос түріндегі құлыпты бұзып, велосипедті жасырын түрде ұрлап кеткен. Жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі – 100 мың теңге.

Жедел-іздестіру барысында күдікті қолға түсті. Жасөспірім кінәсін толықтай мойындап, полицейлердің сұрағына жауап берді.

Тәртіп сақшылары жасөспірімді ата-анасына тапсырды. Полицейлер азаматтарды жеке мүліктеріне ұқыпты қарауға шақырады.

Велосипед, самокат сынды жеке көліктерді тек сенімді құлыптармен бекітіп, күзет қадағалауында және бейнебақылау орнатылған орындарға қою қажеттігін ескертеді.

Тәртіп сақшылары жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бағытындағы жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіп келеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада криминалистер бірқатар велосипед ұрлығын ашты
11:24, 28 тамыз 2024
11:24, 28 тамыз 2024
Елордада криминалистер бірқатар велосипед ұрлығын ашты
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
18:35, 21 тамыз 2025
18:35, 21 тамыз 2025
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
Өскеменде гастролер-ұрылар ұсталды
09:36, 13 наурыз 2025
Өскеменде гастролер-ұрылар ұсталды
