Қоғам

Астанада жұмыс уақыты өзгерді: жаңа ережелер кімдерге қатысты болады

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 16:02 Фото: pixabay
2025 жылғы 15 қыркүйектен бастап Астанадағы қалалық ұйымдар жаңа кесте бойынша жұмыс істей бастайды. Бұл шешім жолдардағы кептелісті азайту мақсатында қабылданды. Қалай және кімдерге қатысты болатыны туралы Zakon.kz-ке әкімдік баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомствоның мәлімдеуінше, өзгерістер қала орталығындағы мемлекеттік және жартылай мемлекеттік құрылымдарға қатысты болады.

"15 қыркүйектен бастап қалалық коммуналдық қызметтердің жұмыс күні сағат 07:30-да, Астана әкімдігінің жұмыс күні – 7:30-да, кейбір мемлекеттік органдар мен жартылай мемлекеттік компаниялардың жұмыс уақыты 07:30-дан 8:00-ге дейін басталады", – деп хабарлады Астана әкімдігінің баспасөз қызметі.

Соған сәйкес, осы ұйымдардағы жұмыс күні аяқталу уақыты да өзгертіледі.

Жеке құрылымдар мен бизнес, мектептер, балабақшалар, ауруханалар, емханалар, ХҚКО және басқа да әлеуметтік нысандардың жұмыс кестесі өзгермейтіні айтылады.

Әкімдік сондай-ақ кейбір министрліктер мен мемлекеттік органдардың жұмыс күнін бұрыннан сағат 8:00-де бастайтынын еске салды.

Бұл шаралар негізгі магистральдардағы көлік ағынын сағаттық шектеулерде жеңілдету үшін қабылдануда.

Сонымен қатар, мамандар көлік қозғалысына кедергі келтіретін автокөліктердің тұрақ және тоқтау ережелерін бұзуларына бақылау күшейтілетінін айтты: заң бұзған көліктер айып тұрағына эвакуацияланады.

Көктемде біз 2025 жылғы 20 наурыздан бастап Шығыс Қазақстан облысының бүкіл аумағы жаңа жұмыс кестесіне көшкені туралы хабарлаған едік. Мысалы, Өскемен (Усть-Каменогорск) билігі икемдірек жұмыс режимін енгізу жұмысшылар мен қала тұрғындары үшін өмір сапасын жақсартып, еңбек ұйымдастыруды арттыратынына сенімді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
