Қоғам

Астанада Арыс көпірі екі аптаға ішінара жабылады

Жол жөндеу, Астана, Арыс көпірі, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 21:33 Сурет: Zakon.kz
Астанада Арыс көпірі (М3) бойынша деформациялық тігісті жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, осыған байланысты 5-15 қыркүйек аралығында көпірде көлік қозғалысы ішінара шектелетін болады.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап алуы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажеттігі де ескертіледі.

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.

Бұған дейін Алматыда жаңа автобус бағыты ашылғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
