Астанада Арыс көпірі екі аптаға ішінара жабылады
Астанада Арыс көпірі (М3) бойынша деформациялық тігісті жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, осыған байланысты 5-15 қыркүйек аралығында көпірде көлік қозғалысы ішінара шектелетін болады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап алуы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажеттігі де ескертіледі.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.
