#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Қоғам

Астана Қазақстан – Уэльс матчы алдындағы уақытша шектеулер туралы ескертті

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 10:41 Фото: pixabay
Астана әкімдігі бүгін, 2025 жылғы 4 қыркүйекте, қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды хабарлама жасады. Онда Қазақстан және Уэльс құрамалары арасындағы матч қарсаңындағы шектеулер туралы айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де "Астана Арена" стадионында футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчы өтеді. Онда Қазақстан және Уэльс құрамалары кездеседі.

"Қонақтардың қолайлылығы мен матч өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысына "Астана Арена" стадионы маңында – "Алау" мұз сарайы және "Сарыарқа" велотрегі жағынан шектеу қойылады", – деп хабарлады Астана әкімдігінің баспасөз қызметі.

Түсініктірек болу үшін әкімдік шектеулердің картасын да ұсынды.

Қозғалысқа шектеулер матч басталардан бірнеше сағат бұрын енгізіліп, ойын аяқталғанға дейін сақталады.

"Жүргізушілерге алдын ала маршруттарын ойластырып, мүмкін болатын кідірістерді ескерген жөн", – деп кеңес береді мамандар.

Бұған дейін басқа ескерту жарияланған болатын. Ол 30 қыркүйекте өтетін "Қайрат" пен аңызға айналған "Реал Мадрид" клубы арасындағы матчқа келетін жанкүйерлерге арналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сот депутат Дәулет Тұрлыхановтың ұлының жазаны жеңілдету жөніндегі өтінішін қабылдамады
Қоғам
15:45, Бүгін
Сот депутат Дәулет Тұрлыхановтың ұлының жазаны жеңілдету жөніндегі өтінішін қабылдамады
Шымкентте есірткі жеткізу арнасы жойылды
Қоғам
15:36, Бүгін
Шымкентте есірткі жеткізу арнасы жойылды
Қазақстанға нәпақа табуға келген ресейлік 7 жылға түрмеге тоғытылды
Қоғам
15:24, Бүгін
Қазақстанға нәпақа табуға келген ресейлік 7 жылға түрмеге тоғытылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: