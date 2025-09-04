Астана Қазақстан – Уэльс матчы алдындағы уақытша шектеулер туралы ескертті
Астана әкімдігі бүгін, 2025 жылғы 4 қыркүйекте, қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды хабарлама жасады. Онда Қазақстан және Уэльс құрамалары арасындағы матч қарсаңындағы шектеулер туралы айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де "Астана Арена" стадионында футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчы өтеді. Онда Қазақстан және Уэльс құрамалары кездеседі.
"Қонақтардың қолайлылығы мен матч өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысына "Астана Арена" стадионы маңында – "Алау" мұз сарайы және "Сарыарқа" велотрегі жағынан шектеу қойылады", – деп хабарлады Астана әкімдігінің баспасөз қызметі.
Түсініктірек болу үшін әкімдік шектеулердің картасын да ұсынды.
Қозғалысқа шектеулер матч басталардан бірнеше сағат бұрын енгізіліп, ойын аяқталғанға дейін сақталады.
"Жүргізушілерге алдын ала маршруттарын ойластырып, мүмкін болатын кідірістерді ескерген жөн", – деп кеңес береді мамандар.
Бұған дейін басқа ескерту жарияланған болатын. Ол 30 қыркүйекте өтетін "Қайрат" пен аңызға айналған "Реал Мадрид" клубы арасындағы матчқа келетін жанкүйерлерге арналды.
