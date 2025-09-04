#Қазақстан
Қоғам

Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды

04.09.2025 10:05
Қазақстан астанасының әкімдігі қала тұрғындарына пайдалы ақпаратпен бөлісті. Мамандар Астанада көмірді қай жерден және қандай бағамен сатып алуға болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның деректеріне сәйкес, 2025 жылы елордада 17 қойма (тұйық) бар, олардың негізінде халыққа арналған көмір сатудың 14 нүктесі жұмыс істейді. Барлығы тиісті инфрақұрылыммен және тиеу-түсіру техникасымен толық жабдықталған.

Бұл сату нүктелерінде 8 компания қызмет көрсетуде.

Мекенжайлары:

  • Герцен көшесі, 4/1,
  • Герцен, 6/2,
  • Көктал, 28/2,
  • Макат, 40,
  • Жамбыл Жабаев, 76,
  • Ахмет Жұбанов, 35,
  • Дулатов, 182/1,
  • 85-көше (ЖЭО-3 ауданы),
  • уч. 9А, Герцен, 6б.

Бағалар (орташа):

  • Шұбаркөл – тоннасы 18 000 теңге;
  • Қаражыра – тоннасы 18 500 теңге;
  • Майкүбі – тоннасы 15 500 теңге.

Сонымен қатар, астаналықтар көмірдің бар-жоғы, бағасы және сату орындары туралы ақпаратты 109 нөмірі арқылы біле алады.

Еске сала кетейік, 2025 жылғы 29 шілдеде Сауда және интеграция министрлігі Қазақстан билігі Еуропаға көмір жеткізілімін сақтау шараларын қабылдағанын мәлімдеген еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
