Суық ауа массасы жылжып келеді: Алматы мен еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
5-6 қыркүйекте Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда 5 қыркүйекте найзағай ойнап, солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, бұршақ түседі, дауыл тұрады, күндіз облыстың оңтүстігінде найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда 5 қыркүйекте күндіз найзағай ойнап, жоғары өрт қаупі сақталады.
5-8 қыркүйекте Алматы облысында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Алматыда 5-8 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады. Қонаевта 5-8 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Қызылорда облысының орталығында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде облыстың орталығында шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 5 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысында шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Абай облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында оңтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 5 қыркүйекте оңтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында топырақ беті қатып, сынап бағаны 1 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп болжанады. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Өскеменде 5 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Маңғыстау облысының солтүстігінде найзағай ойнап, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 5 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының орталығында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанайда 5 қыркүйекте таңертең және күндіз найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түркістан облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында соққан желдің екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 5 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 5 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Павлодар облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында найзағай ойнап, түнде облыстың батысында, күндіз солтүстігінде, шығысында оңтүстік-шығыстан батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 5 қыркүйекте күндіз найзағай ойнап, жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде найзағай ойнап, түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 5 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Күндіз Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда 5 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылдың қыркүйек, қазан және қараша айларында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.