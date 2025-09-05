Атырау облысының ХІІ Азаматтық форумы өтуде
Форумның мақсаты – азаматтық қоғамды дамыту, әріптестік пен ынтымақтастықтың жаңа тетіктерін қалыптастыру және заманауи цифрлық мүмкіндіктерді кеңінен қолдану.
Қатысушылар цифрлық платформалар, фандрайзинг, жасанды интеллект және киберқауіпсіздік сияқты 4 бағыт бойынша семинар-тренингтерге қатысты.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Республикалық деңгейдегі білікті спикерлер "Digital-State: азаматтық қоғам үшін қолжетімді құралдар", "Онлайн донорлықтан смарт-фандрайзингке: жаңа қаржылық мүмкіндіктер", "AI дәуіріндегі азаматтық қоғам: мүмкіндіктер мен тәуекелдер" және "Цифрлық қалқан: ҮЕҰ үшін киберқауіпсіздік және деректерді қорғау" тақырыптарында ақпарат берді.
Форумның екінші бөлігінде қатысушылар 4 әлеуметтік сала бойынша өз жобаларын әзірлеп, көпшілік алдында таныстырды. Барлығы 17 жоба ұсынылып, 50-ден астам белсенді атсалысты.
Нәтижесінде мәдениет бағыты бойынша "Infilm" инклюзивті-анимациялық киноакадемиясы", білім және ғылым – "Skill Compass – кәсіби бағдар алаңы", денсаулық сақтау – "Social Батыр" және экология бағытында "Eco Maps" жобасы үздік деп танылды.
Жеңімпаз жобалардың әрқайсысы 250 000 теңге көлемінде қаржылай қолдауға ие болды.
Екінші күні форум аясында ҮЕҰ-дың әлеуметтік жобаларының көрмесі, пленарлық отырыстар ұйымдастырылады.