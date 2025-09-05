#Қазақстан
Қоғам

Атырау облысының ХІІ Азаматтық форумы өтуде

&quot;Азаматтық секторды цифрландыру: Үкіметтік емес ұйым үшін трендтер мен мүмкіндіктер&quot; тақырыбындағы ХІІ Азаматтық форумның алғашқы күніне 80-нен астам азаматтық қоғам белсенділері қатысты., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 08:44 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
"Азаматтық секторды цифрландыру: Үкіметтік емес ұйым үшін трендтер мен мүмкіндіктер" тақырыбындағы ХІІ Азаматтық форумның алғашқы күніне 80-нен астам азаматтық қоғам белсенділері қатысты.

Форумның мақсаты – азаматтық қоғамды дамыту, әріптестік пен ынтымақтастықтың жаңа тетіктерін қалыптастыру және заманауи цифрлық мүмкіндіктерді кеңінен қолдану.

Қатысушылар цифрлық платформалар, фандрайзинг, жасанды интеллект және киберқауіпсіздік сияқты 4 бағыт бойынша семинар-тренингтерге қатысты.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Республикалық деңгейдегі білікті спикерлер "Digital-State: азаматтық қоғам үшін қолжетімді құралдар", "Онлайн донорлықтан смарт-фандрайзингке: жаңа қаржылық мүмкіндіктер", "AI дәуіріндегі азаматтық қоғам: мүмкіндіктер мен тәуекелдер" және "Цифрлық қалқан: ҮЕҰ үшін киберқауіпсіздік және деректерді қорғау" тақырыптарында ақпарат берді.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Форумның екінші бөлігінде қатысушылар 4 әлеуметтік сала бойынша өз жобаларын әзірлеп, көпшілік алдында таныстырды. Барлығы 17 жоба ұсынылып, 50-ден астам белсенді атсалысты.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Нәтижесінде мәдениет бағыты бойынша "Infilm" инклюзивті-анимациялық киноакадемиясы", білім және ғылым – "Skill Compass – кәсіби бағдар алаңы", денсаулық сақтау – "Social Батыр" және экология бағытында "Eco Maps" жобасы үздік деп танылды.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жеңімпаз жобалардың әрқайсысы 250 000 теңге көлемінде қаржылай қолдауға ие болды.

Екінші күні форум аясында ҮЕҰ-дың әлеуметтік жобаларының көрмесі, пленарлық отырыстар ұйымдастырылады.

