Қоғам

Көкшетауда полицейлер өрттің алдын алып, ер адамды құтқарып қалды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 09:07 Фото: Zakon.kz
Түнде сағат 03:00 шамасында полицияға Жамбыл көшесі 157 мекенжайындағы тұрғын үйде қатты түтін шыққаны туралы сигнал түсті. Оқиға туралы алаңдаған көршілер хабарлады.

Бұл жерге бірінші болып полиция қызметкерлері келді – Көкшетау қаласы ПБ ППБ қызмет аға инспекторы Азамат Албаков, сондай-ақ Көкшетау қаласы ПБ ППБ қызмет аға инспекторы Райымбек Сабитов. Жағдайды бағалай отырып, полицейлер үшінші қабаттағы пәтердің есігін ашты.

Ішінде олар қатты түтінді байқады. Бөлмелердің бірінде пәтер иесі – ер адам болды, ол ұйықтап жатқан және не болып жатқанын аңғармаған.

Полиция қызметкерлері оны дереу көшеге эвакуациялады. Осыдан кейін көрші бөлмеде түтін ошағы табылды – матрацтар жанып жатты.

Полиция жедел түрде жанып жатқан матрацтарды көшеге шығарып, оларды қолда бар құралдармен сөндірді. Олардың әрекеттерінің арқасында өрт есептеулері келгенге дейін өрттің таралуын болдырмауға мүмкіндік туды.

Алдын ала мәліметтер бойынша, пәтер иесі мас күйінде болған. Полиция қызметкерлерінің уақытылы және кәсіби іс-әрекеттерінің арқасында ауыр зардаптарды болдырмау мүмкіндік туды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
