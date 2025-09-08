#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандылықтарға бірнеше жұмысты қоса атқаруға тыйым салына ма

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 14:14 Фото: freepik
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова 2025 жылғы 8 қыркүйекте азаматтардың екі-үш жұмысты қатар істеуіне тыйым салынуы мүмкін деген қауесетке түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл сұрақты журналистер министрге қойды. Олар қазақстандықтарға бірнеше жұмысты қоса атқаруға тыйым салынса, оны қалай және кім қадағалайтынын сұрады.

"Жоқ, әрине, тыйым салынбайды. Еңбек адамы әрқашан бағаланады, керісінше, адам жұмыс істеуге талпынып жүрсе – оған ешкім шектеу қоймайды", – деп сендірді Светлана Жақыпова.

Бұған дейін Жақыпова президенттің Үкіметтің әлеуметтік масылдық пен алаяқтықты ынталандыруына қатысты мәлімдемесіне пікір білдірген болатын.

