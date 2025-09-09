#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Қоғам

Астанада полицейлер электросамокаттардың жаңа "тұрағын" көрсетті

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 16:58 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылдың 9 қыркүйегінде, Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі электросамокаттар қойылған арнайы орынды көрсетіп, мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған самокаттар — белгіленбеген жерлерге қойылған көліктер. Полиция қызметкерлері оларды анықтап, эвакуациялау жұмыстарын жүргізіп жатыр.

"Тротуарларға, көгалдарға және басқа да арнайы бөлінбеген жерлерге тасталған электросамокаттар жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтіреді және қауіп тудырады. Жол қозғалысы ережелеріне сәйкес, мұндай көлік құралдары коммуналдық арнайы тұраққа эвакуацияланады", – деп нақтылады Астана қаласы ПД баспасөз қызметі.

Сурет: Астана қаласы Полиция департаменті

Сондай-ақ полиция өкілдері ережені бұзғаны үшін жауапкершілік электросамокаттардың иелеріне – кикшеринг компанияларына жүктелетінін, және олар заң аясында жауапқа тартылатынын атап өтті.

Бұған дейін Қазақстанда жүргізуші куәлігін алғысы келетіндерге маңызды ескерту жасалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті
09:23, Бүгін
Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
10:46, 08 қыркүйек 2025
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
14:31, 06 қыркүйек 2025
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: