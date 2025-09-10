#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Қоғам

Президент Жолдауы: Үкімет жасанды интеллект пен цифрландыру саласында тапсырмалар берді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 09:03 Фото: freepik
Цифрлық штаб Президент Жолдауын іске асыру мақсатында бірқатар шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Назар Мемлекет басшысының "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті міндеттер және оларды цифрлық трансформация арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауында қойылған міндеттерге аударылды, деп мәлімдеді Үкіметтің баспасөз қызметі.

Жиын қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға мынадай тапсырмалар берілді:

  • 15 қарашаға дейін денсаулық сақтау саласының басым бағыттарына отандық стартаптардың шешімдерін енгізуді қамтамасыз етіп, оған сәйкес НҚА-ға өзгерістер енгізу;
  • 20 желтоқсанға дейін денсаулық сақтау саласындағы жеті бөлек ақпараттық жүйені Qaztech платформасының негізінде екі интеграцияланған жүйеге біріктіру;
  • 1 желтоқсаннан бастап электр және жылу желілерін диагностикалау үшін жасанды интеллект технологияларын енгізу;
  • 20 желтоқсанға дейін елдің отын-энергетика кешенінде Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығының жұмысын қамтамасыз ету.
"Денсаулық сақтау саласында ЖИ дамытуға негіз болатын НҚА-ға өзгерістер енгізу медициналық мекемелерге отандық инновациялық жобаларды енгізуге мүмкіндік береді. Бұл дәрігерлерге арналған ЖИ-ассистенттер, қатерлі ісік ауруларын ерте анықтауға арналған функционал", – делінген хабарламада.

Жыл соңына дейін жеті ақпараттық жүйені екіге біріктіру жоспарланып отыр. Жалпы, осындай жұмыстарға қазіргі жұмыс істеп тұрған 30 АЖ қамтылатын болады. Осылайша қайталанатын жүйелер біріктіріліп, медициналық персоналдың жұмысын жеңілдетіп, жүктемесін азайтады.

Қалалық инфрақұрылымды тексеру үшін құбырлардың ішінен қозғалып, олардың ағымдағы жағдайын тіркейтін арнайы датчиктермен жабдықталған құрылғыларды пайдалану көзделген.

"Бұл шаралар мониторинг жүргізуге, дер кезінде әрекет етуге, ақаулар мен жөндеу жоспарларының бірыңғай дерекқорын құруға бағытталған. ЖИ енгізу де еңбек шығындарын азайтып, тұрақты энергиямен жабдықтауға және жылыту маусымын ойдағыдай өткізуге ықпал етеді", – деп мәлімдеді Үкіметтің баспасөз қызметі.

Үкіметтің пікірінше, Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығының құрылуы энергетикалық жүйенің киберқауіпсіздік шараларын күшейтеді. Орталық мамандары саланың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін энергетикалық нысандарға тән ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа талаптарды әзірлейді.

Бұған дейін Қазақстанда Amazon компаниясының интернет қызметі пайда болатыны белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы – толық мәтін
12:57, 01 қыркүйек 2023
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы – толық мәтін
Түркістан облысында есірткі сақтаудың 7 дерегі анықталды
11:23, Бүгін
Түркістан облысында есірткі сақтаудың 7 дерегі анықталды
Синоптиктер Орал мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз метеожағдайға байланысты ескерту жасады
11:04, Бүгін
Синоптиктер Орал мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз метеожағдайға байланысты ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: