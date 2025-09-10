Президент Жолдауы: Үкімет жасанды интеллект пен цифрландыру саласында тапсырмалар берді
Назар Мемлекет басшысының "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті міндеттер және оларды цифрлық трансформация арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауында қойылған міндеттерге аударылды, деп мәлімдеді Үкіметтің баспасөз қызметі.
Жиын қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға мынадай тапсырмалар берілді:
- 15 қарашаға дейін денсаулық сақтау саласының басым бағыттарына отандық стартаптардың шешімдерін енгізуді қамтамасыз етіп, оған сәйкес НҚА-ға өзгерістер енгізу;
- 20 желтоқсанға дейін денсаулық сақтау саласындағы жеті бөлек ақпараттық жүйені Qaztech платформасының негізінде екі интеграцияланған жүйеге біріктіру;
- 1 желтоқсаннан бастап электр және жылу желілерін диагностикалау үшін жасанды интеллект технологияларын енгізу;
- 20 желтоқсанға дейін елдің отын-энергетика кешенінде Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығының жұмысын қамтамасыз ету.
"Денсаулық сақтау саласында ЖИ дамытуға негіз болатын НҚА-ға өзгерістер енгізу медициналық мекемелерге отандық инновациялық жобаларды енгізуге мүмкіндік береді. Бұл дәрігерлерге арналған ЖИ-ассистенттер, қатерлі ісік ауруларын ерте анықтауға арналған функционал", – делінген хабарламада.
Жыл соңына дейін жеті ақпараттық жүйені екіге біріктіру жоспарланып отыр. Жалпы, осындай жұмыстарға қазіргі жұмыс істеп тұрған 30 АЖ қамтылатын болады. Осылайша қайталанатын жүйелер біріктіріліп, медициналық персоналдың жұмысын жеңілдетіп, жүктемесін азайтады.
Қалалық инфрақұрылымды тексеру үшін құбырлардың ішінен қозғалып, олардың ағымдағы жағдайын тіркейтін арнайы датчиктермен жабдықталған құрылғыларды пайдалану көзделген.
"Бұл шаралар мониторинг жүргізуге, дер кезінде әрекет етуге, ақаулар мен жөндеу жоспарларының бірыңғай дерекқорын құруға бағытталған. ЖИ енгізу де еңбек шығындарын азайтып, тұрақты энергиямен жабдықтауға және жылыту маусымын ойдағыдай өткізуге ықпал етеді", – деп мәлімдеді Үкіметтің баспасөз қызметі.
Үкіметтің пікірінше, Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығының құрылуы энергетикалық жүйенің киберқауіпсіздік шараларын күшейтеді. Орталық мамандары саланың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін энергетикалық нысандарға тән ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа талаптарды әзірлейді.
Бұған дейін Қазақстанда Amazon компаниясының интернет қызметі пайда болатыны белгілі болған еді.