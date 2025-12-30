#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Жасанды интеллект пен цифрландыру: 2025 жылғы басты жетістіктер

Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы Жолдауында үш жыл ішінде Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде стратегиялық міндет қойды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 09:20 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы Жолдауында үш жыл ішінде Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде стратегиялық міндет қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 30 желтоқсанда Мемлекет басшысының көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай еске салды.

Оның айтуынша, Қазақстанда цифрлық экожүйені қалыптастыру аясында Мемлекет басшысының тапсырмасымен жасанды интеллект пен цифрландыру саласында қазірдің өзінде ауқымды жұмыс атқарылған.

Еліміздің цифрлық экожүйесін қалыптастыру аясында Президент тапсырмасымен қыруар шаруа атқарылды.

"Жасанды интеллект туралы" Заңның қабылдануы – аталған саладағы жаңалықтың бірі. Осылайша, Қазақстан ЖИ саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуге заң жүзінде негіз қалаған әлемдегі алғашқы елдердің қатарына енді.

Аталған саладағы мемлекеттік саясатты үйлестіру мақсатында Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылды.

Сурет: akorda.kz

Президент шілде айында Астанада Аlemcloud ұлттық суперкомпьютерін ресми түрде іске қосты. Қараша айындағы тестілеу нәтижесінде аталған жүйе суперкомпьютерлердің әлемдік TOP-500 рейтингінде 86-орынға ие болды.

"Қазақтелеком" АҚ Алматыға екінші Al‑Farabium суперкомпьютерін жеткізді. Ол жаһандық рейтингте 103-орынға табан тіреді.

"Президент, ең алдымен, білікті мамандар даярлауға баса мән беру қажет деп санайды. Сондықтан елімізде ЖИ саласындағы арнаулы зерттеу университетін құруды ұсынды." Руслан Желдібай

Астанада Alemai халықаралық жасанды интеллект орталығы ашылды.

Студенттерге арналған AI-Sana бағдарламасы басталды. Сол арқылы қазірдің өзінде 440 мыңнан астам студент ЖИ саласын меңгерді.

Жасанды интеллект саласындағы алғашқы қазақстандық "сыңармүйіз" стартап – Higgsfield AI пайда болды. Бұл да айтулы уақиға.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
23 сапар, 186 кездесу және 70 млрд долларға келісім: Тоқаевтың 2025 жылғы халықаралық жұмысының қорытындысы
09:24, Бүгін
23 сапар, 186 кездесу және 70 млрд долларға келісім: Тоқаевтың 2025 жылғы халықаралық жұмысының қорытындысы
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
00:19, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
16:58, 08 қыркүйек 2025
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: