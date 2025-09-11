#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Қоғам

Жасанды интеллект 50 мың қазақстандықты “жұмысқа орналастырды”

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 10:58 Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) қызықты мәлімдеме жасады. Ведомство Enbek.kz электронды еңбек биржасында жаңа функция енгізген – ол жасанды интеллект (ЖИ) көмегімен бос жұмыс орындарын іріктеу қызметі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің дерегінше, сервис 2025 жылғы сәуірде іске қосылған. 1 қыркүйектегі жағдай бойынша, оның көмегімен 50 мыңнан астам үміткерге жеке ұсыныстар жасалған.

Мамандардың айтуынша, қолданылып отырған ЖИ моделі түйіндемелер мен бос жұмыс орындарын талдап, талап етілетін мамандықтар мен кәсіби топтарды, күтілетін жалақыны, тұрғылықты аймақты және кәсіби дағдыларды ескеріп ұсыныс береді.

"Бұл ретте заманауи табиғи тілді өңдеу және машиналық оқыту технологиялары қолданылады", – деп атап өтті ведомство.

Жоба түйіндемелер мен бос жұмыс орындарын талдау процесін автоматтандыруға бағытталған. Бұл жұмыс берушілер үшін лайықты кандидат іздеуді едәуір жеделдетіп, қол еңбегін азайтты.

Айта кетейік, түйіндемені өңдеу уақыты 2 секундтан аспайды, ал бос жұмыс орнын қолмен іріктеу уақыты 80%-ға қысқарған.

"Алдағы уақытта ЖИ технологиялары жұмыс іздеу процесін 90%-ға жеделдетеді деп күтілуде", – деді министрлік өкілдері.

ЖИ технологиялары қазақстандықтардың өмірінің ажырамас бөлігіне айналуда. 2025 жылғы 8 қыркүйекте халыққа Жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев елде Жасанды интеллект министрлігі құрылатынын мәлімдеген еді. Оның айтуынша, жаңа министрлік жасанды интеллектті барлық салаға енгізуді реттеумен айналысады.

Келесі күні, 9 қыркүйекте денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова медициналық көмекті цифрландыру жоспарымен бөлісті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
15:28, Бүгін
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
15:08, Бүгін
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
14:49, Бүгін
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: