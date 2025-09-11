Қостанай облысында полиция жоғалған азаматты отбасымен қауыштырды
Ер адам сәуір айында Астанаға жұмыс іздеп кеткен, кейін байланыс нашар ауылға қоныстанған. Сондықтан оның іздестіріліп жатқанынан бейхабар болған. Ал ол кезде туыстары алаңдап, полицияға хабарласқан және тіпті әлеуметтік желіге де іздеу жариялаған.
Анасы мен қарындасы үмітін үзбей, нәтижесінде, кездесетін күнге де жетті. Полицейлер ер адамның қайда екенін анықтап қана қоймай, туыстарымен бейнеқоңырау арқылы қауыштырды.
Кадрда — көзіне жас алған, бірақ бақыттан жылаған анасы: "Жанымау, балам, шошыттың ғой! Қайда жүрсің?" — деп, көз жасын әрең тияды. Ал қарындасы сәтті қалжыңдап: "Братишка, бүкіл Инстаграмды шулатып қайда жүрсің?" — деп күлімсірей сұрайды.
Ер адам туыстарына жақын арада баратынын, енді жоғалып кетпейтінін айтты. Ал анасы үшін ең үлкен сый — ұлының даусын естіп, тірі, аман-есен екенін көріп, көп ұзамай үйге оралатынына көз жеткізу болды.