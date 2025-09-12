Балалардың ойыны жанжалға ұласып, полицияға арыз түсті
Бұл оқиға туралы Threads әлеуметтік желісіндегі жазбадан белгілі болды. Үш жасар қыздың анасы, яғни істің "кейіпкерінің" ата-анасы, жағдайды былай баяндады:
"Қызымның үстінен полицияға арыз жазылды. Дәмханада қызым ойыншық шаңсорғышты алып еді, жасы үлкен қыз оны тартып алмақ болды. Сол сәтте оның анасы "Қызыңды әдепке үйрет!" деп айқайлап кіріп келді. Балалар 10 минуттан кейін қайтадан бірге ойнап кетті. Алайда әлгі әйел қызымның үстінен полицияға арыз жазып қана қоймай, үш жасар баламнан өзінің бес жасар қызының алдында кешірім сұрауды талап етті. Бұл — абсурд! Біздің әйелдердің қаншалықты бақытсыз өмір сүретінінің дәлелі. Олар қашан бақытты болады?!" – деді ол.
Оқиғаға қатысты пікір алу үшін Zakon.kz тілшісі Атырау облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді.
Ведомство арыздың түскенін растады.
"Аталған факті бойынша тексеріс жүргізілді. Баланың ата-анасымен профилактикалық әңгіме өткізілді. Оларға үш жасқа толмаған балаға қатысты арыз қабылданбайтыны түсіндірілді. Осыған байланысты азаматшаның арызы заңнама талаптарына сәйкес қараусыз қалдырылды", – делінген Атырау облысы Полиция департаментінің хабарламасында.
