#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Отбасында жиі жанжал шығаратын ер адам сотталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысының тұрғыны отбасыдағы жиі жанжалдары үшін 10 тәулікке қамауға алынды. Бұл туралы оның өмір салты себеп болған. Zakon.kz сайтына Қазалы аудандық сотының баспасөз қызметі мәлімет берді.

Іс материалдарына сәйкес, ер адам жиі мас күйінде үйге келіп, әйеліне сыйластық танытпай, оған ар-намысқа жат сөздер айтқан және оның тыныштығын бұзған. Мұндай әрекеттерді әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш рет қайталаған.

Сотта қазақстандық өз кінәсін толық мойындап, кешірім сұрап, мұндай әрекеттерді қайталамайтынын айтты. Әйелі де оқиғаны растап, күйеуін кешіретінін мәлімдеді.

"Сот үкімімен ол ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 73-бабының 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Әкімшілік жаза ретінде 10 тәулікке қамауға алу қолданылды", – деп хабарлады Қазалы аудандық соты.

Бұған дейін Қазақстанның шығысында арнайы жасақ бауырларын ұстағаны туралы хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
СҚО-да пробациялық есептен жалтарған ер адам ұсталды
15:33, Бүгін
СҚО-да пробациялық есептен жалтарған ер адам ұсталды
Алматылықтарға күмән тудыруы мүмкін "полиция қызметкерлері" туралы айтылды
09:54, Бүгін
Алматылықтарға күмән тудыруы мүмкін "полиция қызметкерлері" туралы айтылды
Тоқаев "Бейбітшілік пен болашақ – құқық арқылы" халықаралық форумының қатысушыларымен кездесті
14:38, 11 қыркүйек 2025
Тоқаев "Бейбітшілік пен болашақ – құқық арқылы" халықаралық форумының қатысушыларымен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: