Отбасында жиі жанжал шығаратын ер адам сотталды
Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысының тұрғыны отбасыдағы жиі жанжалдары үшін 10 тәулікке қамауға алынды. Бұл туралы оның өмір салты себеп болған. Zakon.kz сайтына Қазалы аудандық сотының баспасөз қызметі мәлімет берді.
Іс материалдарына сәйкес, ер адам жиі мас күйінде үйге келіп, әйеліне сыйластық танытпай, оған ар-намысқа жат сөздер айтқан және оның тыныштығын бұзған. Мұндай әрекеттерді әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш рет қайталаған.
Сотта қазақстандық өз кінәсін толық мойындап, кешірім сұрап, мұндай әрекеттерді қайталамайтынын айтты. Әйелі де оқиғаны растап, күйеуін кешіретінін мәлімдеді.
"Сот үкімімен ол ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 73-бабының 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Әкімшілік жаза ретінде 10 тәулікке қамауға алу қолданылды", – деп хабарлады Қазалы аудандық соты.
Бұған дейін Қазақстанның шығысында арнайы жасақ бауырларын ұстағаны туралы хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript