Қазақстандықтарға жол ережесін бірнеше рет бұзғаны үшін Ресейге кіруге тыйым салынуы мүмкін
"Ресей Федерациясынан шығу және Ресей Федерациясына кіру тәртібі туралы" федералдық заңға сәйкес, шетелдік адам үш жыл ішінде әкімшілік жауапкершілікке екі немесе одан көп рет тартылған жағдайда, оның ішінде жол қозғалысы ережесін бұзуға қатысты баптар бойынша, Ресейге кіруіне тыйым салынуы мүмкін.
Жаңа тыйымдар туралы "РИА Новости" басылымына қолжетімді сот материалдарында айтылған.
Мамандар оннан астам шешімді зерттеген, онда ЖҚЕ-ге қатысты және басқа да баптарды бұзу мәселесі қаралған.
Мысалы, кейбір шетелдіктерге үш жылға кіруге тыйым салу шешімі мынадай себептерге байланысты шығарылған:
- автомобильді диагностикалық картасы дұрыс рәсімделмей басқару;
- жаяу жүргіншілерге немесе жолдағы басқа қатысушыларға басымдық бермеу;
- көлікке мемлекеттік тіркеу нөмірлерін орнату ережесін бұзу;
- жол белгілері мен жол жолағы сызықтарының талаптарын орындамау;
- сонымен қатар көлікті басқару және жолда жүру кезінде басқа бұзушылықтар.
Бір құжатқа сәйкес, бір жол ережесін бұзған азаматқа елге үш жылға кіруге тыйым салынған. Сотта бұл шешімді шақыру әрекеттері нәтиже бермеген, тіпті айыппұлдар толық және уақытылы төленген болса да.
30 маусымнан бастап Ресейде шетелдіктерге, соның ішінде қазақстандықтарға арналған жаңа кіру ережелері енгізілген. Қазақстан СІМ-нің ресми өкілі Айбек Смадияров бұл туралы пікір білдірген. Ол қазақстандықтарға шекараны кесіп өтуге арналған жаңа талаптарды алдын ала зерттеуді сұраған және Қазақстанда айна шараларын енгізу мүмкіндігін қарастыруда екенін қосқан.