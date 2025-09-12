#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Қазақстандықтарға жол ережесін бірнеше рет бұзғаны үшін Ресейге кіруге тыйым салынуы мүмкін

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 15:43 Фото: unsplash
Ресей шекараны кесіп өту кезінде шараларды қатайтып жатыр. Енді шетелдіктер, соның ішінде қазақстандықтар үшін де жол қозғалысы ережелерін (ЖҚЕ) бірнеше рет бұзу елге кіруге тыйым салуға себеп болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ресей Федерациясынан шығу және Ресей Федерациясына кіру тәртібі туралы" федералдық заңға сәйкес, шетелдік адам үш жыл ішінде әкімшілік жауапкершілікке екі немесе одан көп рет тартылған жағдайда, оның ішінде жол қозғалысы ережесін бұзуға қатысты баптар бойынша, Ресейге кіруіне тыйым салынуы мүмкін.

Жаңа тыйымдар туралы "РИА Новости" басылымына қолжетімді сот материалдарында айтылған.

Мамандар оннан астам шешімді зерттеген, онда ЖҚЕ-ге қатысты және басқа да баптарды бұзу мәселесі қаралған.

Мысалы, кейбір шетелдіктерге үш жылға кіруге тыйым салу шешімі мынадай себептерге байланысты шығарылған:

  • автомобильді диагностикалық картасы дұрыс рәсімделмей басқару;
  • жаяу жүргіншілерге немесе жолдағы басқа қатысушыларға басымдық бермеу;
  • көлікке мемлекеттік тіркеу нөмірлерін орнату ережесін бұзу;
  • жол белгілері мен жол жолағы сызықтарының талаптарын орындамау;
  • сонымен қатар көлікті басқару және жолда жүру кезінде басқа бұзушылықтар.

Бір құжатқа сәйкес, бір жол ережесін бұзған азаматқа елге үш жылға кіруге тыйым салынған. Сотта бұл шешімді шақыру әрекеттері нәтиже бермеген, тіпті айыппұлдар толық және уақытылы төленген болса да.

30 маусымнан бастап Ресейде шетелдіктерге, соның ішінде қазақстандықтарға арналған жаңа кіру ережелері енгізілген. Қазақстан СІМ-нің ресми өкілі Айбек Смадияров бұл туралы пікір білдірген. Ол қазақстандықтарға шекараны кесіп өтуге арналған жаңа талаптарды алдын ала зерттеуді сұраған және Қазақстанда айна шараларын енгізу мүмкіндігін қарастыруда екенін қосқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына үш жаңа бап енгізілуі мүмкін
19:08, Бүгін
Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына үш жаңа бап енгізілуі мүмкін
Елімізде тұрғын үйді сатып алу-сату нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
18:39, Бүгін
Елімізде тұрғын үйді сатып алу-сату нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Төтеншеліктер жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадаммен таныстырды
18:27, Бүгін
Төтеншеліктер жер сілкінісі кезіндегі қарапайым 10 қадаммен таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: