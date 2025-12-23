#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандық 43 рет жол ережесін бұзған соң автокөлігінен айырылды

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 13:24 Фото: unsplash
Таразда полиция қызметкерлері Mitsubishi Pajero маркалы автокөлікті тоқтатты. Көлік жүргізушісі ұзақ уақыт бойы жол ережесін бірнеше рет бұзғаны үшін жауапкершіліктен жалтарған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәліметінше, тексеру барысында жүргізушінің 43 жол ережесін бұзғаны, олардың барлығы жылдамдықты асыруға қатысты екені анықталған.

Көлік жүргізушісі жол қозғалысы ережелерінің талаптарын жүйелі түрде елемей, басқа қатысушылардың өміріне қауіп төндірген. Құқықбұзушының автокөлігі арнайы тұраққа қойылды.

Полиция тағы бір ескертеді:

"Жылдамдықты асыру – ауыр жол-көлік оқиғаларының басты себептерінің бірі болып қала береді. Жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін және жылдамдық шектеулерін сақтауға шақырамыз".

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
