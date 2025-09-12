12 қыркүйек саудасында теңге барлық валюталарға қатысты құнсызданды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 540,84 теңге болып, тағы да 1,76 теңгеге көтерілді.
Рубль бағамы 6,36 теңгеге дейін өсті (+0,04).
Қытай юанінің салмақты орташа бағамы таңғы саудада 75,97 теңге болды (+0,32).
Валюта айырбастау пункттерінде доллар 539,1–541,5 теңгеден, евро 633,5–637,5 теңгеден, рубль 6,35–6,47 теңгеден сатылады/сатып алынады.
Әлемдік мұнай бағалары 12 қыркүйек саудасында төмендеді.
Мысалы, Brent мұнайы бойынша қараша айына арналған фьючерстер электрондық ICE Futures саудасында 0,05%-ке арзандап, 1 баррель үшін 66,34 долларға сатылды.
NYMEX электрондық саудасында WTI мұнай фьючерстері қазан айына 0,11%-ке арзандап, 1 баррель үшін 62,30 долларға бағаланды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,89 теңге, еуроны 629,53 теңге, рубльді 6,34 теңге деңгейінде белгіледі.