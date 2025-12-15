Доллар 15 желтоқсан саудасында арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 519,61 теңге болды, бұл 2,63 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,55 теңгеге дейін көтерілді (+0,017).
Қытай юаны таңғы саудада 73,98 теңге болды (-0,12).
Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 516,7–519,8 теңгеден, еуроны 605,9–611,6 теңгеден, рубльді 6,47–6,59 теңгеден сатып алу/сату мүмкіндігі бар.
Әлемдік мұнай бағалары 15 желтоқсан саудасында өсті.
Мысалы, Brent мұнайы бойынша ақпан айына арналған фьючерстердің бағасы соңғы жабылуға қарағанда 0,56% өсті – баррель үшін 61,46 долларға жетті.
WTI мұнайы бойынша қаңтар айына арналған фьючерстер 0,54% қымбаттап, 57,74 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 522,382 теңге, еуроны – 612,6 теңге, рубльді – 6,54 теңге деп белгіледі.