Қаржы

Доллар 15 желтоқсан саудасында арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 15 желтоқсан сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 519,61 теңге болды, бұл 2,63 теңгеге төмендеді.

Ресей рублі 6,55 теңгеге дейін көтерілді (+0,017).

Қытай юаны таңғы саудада 73,98 теңге болды (-0,12).

Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 516,7–519,8 теңгеден, еуроны 605,9–611,6 теңгеден, рубльді 6,47–6,59 теңгеден сатып алу/сату мүмкіндігі бар.

Әлемдік мұнай бағалары 15 желтоқсан саудасында өсті.

Мысалы, Brent мұнайы бойынша ақпан айына арналған фьючерстердің бағасы соңғы жабылуға қарағанда 0,56% өсті – баррель үшін 61,46 долларға жетті.

WTI мұнайы бойынша қаңтар айына арналған фьючерстер 0,54% қымбаттап, 57,74 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 522,382 теңге, еуроны – 612,6 теңге, рубльді – 6,54 теңге деп белгіледі.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
