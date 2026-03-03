#Референдум-2026
Қаржы

Доллар 3 наурыздағы сауда-саттықта қайта арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 15:56 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 3 наурыз 2026 жылы сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 498,06 теңге болды, бұл 3,54 теңгеге төмен.

Ресей рублі 6,43 теңгеге дейін арзандады (-0,06).

Қытай юані күндік саудада 72,14 теңге болды (-1,06).

Алыс айырбас пункттерінде долларды 497–500,2 теңгеден сатып алады/сатады, еуроны – 580,8–586,7 теңгеден, рубльді – 6,39–6,50 теңгеден.

Әлемдік мұнай бағалары 3 наурыздағы саудада өсті.

Брент маркалы мұнай бағасы 2,2% өсіп, баррель бағасы 79,44 долларға жетті.

West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 1,6% қымбаттап, баррель бағасы 72,40 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 497,56 теңге, еуроны – 502,6 теңге, еуроны – 589,95 теңге, рубльді – 6,5 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
