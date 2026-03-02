#Референдум-2026
Қаржы

2 наурыздағы саудада доллар күрт қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 15:52 Фото: freepik
2026 жылғы 2 наурызда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 502,60 теңге болып, 4,91 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,49 теңге деңгейінде саудаланды (+0,03).

Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 73,20 теңге болды (+0,58).

Ал айырбас пункттерінде долларды 500,5–502,9 теңге аралығында сатып алып, сатады; еуро – 588,4–594 теңге, рубль – 6,39–6,5 теңге.

Сондай-ақ, әлемдік нарықта мұнай бағасы да 2 наурызда өсті.

Brent маркалы мұнай бағасы 6,4%-ға көтеріліп, баррель бағасы $77,57 болды, сауда барысында қысқа уақытқа $82-ден асты.

Американдық WTI маркалы мұнай 6,2%-ға қымбаттап, $71,17-ге жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 497,56 теңге, еуроны – 586,92 теңге, рубльді – 6,44 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
