2 наурыздағы саудада доллар күрт қымбаттады
Фото: freepik
2026 жылғы 2 наурызда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 502,60 теңге болып, 4,91 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,49 теңге деңгейінде саудаланды (+0,03).
Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 73,20 теңге болды (+0,58).
Ал айырбас пункттерінде долларды 500,5–502,9 теңге аралығында сатып алып, сатады; еуро – 588,4–594 теңге, рубль – 6,39–6,5 теңге.
Сондай-ақ, әлемдік нарықта мұнай бағасы да 2 наурызда өсті.
Brent маркалы мұнай бағасы 6,4%-ға көтеріліп, баррель бағасы $77,57 болды, сауда барысында қысқа уақытқа $82-ден асты.
Американдық WTI маркалы мұнай 6,2%-ға қымбаттап, $71,17-ге жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 497,56 теңге, еуроны – 586,92 теңге, рубльді – 6,44 теңге деңгейінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript