Астана, Алматы, Шымкентте алдағы демалыс күндері найзағай ойнап, температура көтеріледі
Астана
13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, түнде және таңертең жаңбыр. Түнгі ауа райы +4…+6°С, күндіз +12…+14°С.
14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Желдің екпіні 9-14 м/с. Түнгі ауа райы +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +3…+5°С, күндіз +14…+16°С.
Алматы
13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Кешке жел 13 м/с. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.
14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, түнде жаңбыр, найзағай. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.
15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Әлсіз жел мүмкін. Түнгі ауа райы +12…+14°С, күндіз +23…+25°С.
Шымкент
13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +15…+17°С, күндіз +28…+30°С.
14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +16…+18°С, күндіз +28…+30°С.
15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, аралас жаңбыр, найзағай. Желдің екпіні 15-20 м/с. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанда 13-15 қыркүйек 2025 жылдары ауа райы күрт суып, 0°С дейін төмендеп, нөсер жаңбыр мен қар жаңбыр жаууы мүмкін.