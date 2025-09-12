#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкентте алдағы демалыс күндері найзағай ойнап, температура көтеріледі

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 16:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР "Қазгидромет" РММ синоптиктері елдің үш ірі қаласына демалыс күндеріне ауа райы болжамын ұсынды. Астанада жаңбыр тек бір күнде жауады. Алматы мен Шымкент тұрғындары найзағайға дайын болуы керек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, түнде және таңертең жаңбыр. Түнгі ауа райы +4…+6°С, күндіз +12…+14°С.

14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Желдің екпіні 9-14 м/с. Түнгі ауа райы +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +3…+5°С, күндіз +14…+16°С.

Алматы

13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Кешке жел 13 м/с. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +27…+29°С.

14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, түнде жаңбыр, найзағай. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.

15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Әлсіз жел мүмкін. Түнгі ауа райы +12…+14°С, күндіз +23…+25°С.

Шымкент

13 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +15…+17°С, күндіз +28…+30°С.

14 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа райы +16…+18°С, күндіз +28…+30°С.

15 қыркүйек: өзгермелі бұлттылық, аралас жаңбыр, найзағай. Желдің екпіні 15-20 м/с. Түнгі ауа райы +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.

Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанда 13-15 қыркүйек 2025 жылдары ауа райы күрт суып, 0°С дейін төмендеп, нөсер жаңбыр мен қар жаңбыр жаууы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал Шымкентте +34°С-қа дейін аптап ыстық
16:56, 11 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал Шымкентте +34°С-қа дейін аптап ыстық
Астана мен Алматыда күн күркіреп, найзағай ойнайды: 10-12 қыркүйекке арналған болжам
15:09, 09 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыда күн күркіреп, найзағай ойнайды: 10-12 қыркүйекке арналған болжам
Жаздың соңы мен күздің бірінші күнінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
15:16, 29 тамыз 2025
Жаздың соңы мен күздің бірінші күнінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: