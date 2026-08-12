Астанада найзағай ойнап, Алматы мен Шымкентте қатты ыстық болады
Астана
13 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Күндіз жел екпіні секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +11...+13°C, күндіз +29...+31°C болады.
14 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +32...+34°C-қа дейін көтеріледі.
15 тамызда көшпелі бұлтты болады. Күннің екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел күшеюі мүмкін. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +32...+34°C болады.
Алматы
13 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +34...+36°C қатты ыстық болады.
14-15 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +23...+25°C, күндіз +35...+37°C-қа дейін көтеріледі.
Шымкент
13 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Жел жылдамдығы секундына 8-13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C қатты ыстық болады.
14-15 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +40...+42°C-қа дейін көтеріледі.