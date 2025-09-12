"Сабыр сақтаңыз": Қазақстан Қорғаныс министрлігі маңызды хабарлама таратты
ҚР қорғаныс ведомствосының Telegram-каналына сәйкес:
ҚР Қарулы күштері Құрлық әскерлерінің жауынгерлік даярлық бағдарламасы шеңберінде Маңғыстау облысында "Батыс" және "Шығыс" өңірлік қолбасшылықтары әскерлерінің қатысуымен "Айбалта-2025" екіжақты жедел-тактикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуы өтеді. Дайындық барысында осы жылдың 12 қыркүйегінен бастап бірқатар облыстардың аумағынан күш-құралдардың қозғалысы қарастырылған. Бөлімшелер (жеке құрам және әскери техника) аралас тәсілмен – темір жол және автокөлікпен жүріп өтеді, содан кейін тұрақты орналасқан пункттеріне қайтады.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
ҚР Қорғаныс министрлігі аталған кезеңде жекелеген аудандарда уақытша шектеулер болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Азаматтардан сабыр сақтауды және ресми ақпарат көздеріне ғана сенуді сұрады.
Жалған мәліметтерді тарататындар үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз. ҚР Қорғаныс министрілігін баспасөз қызметі
