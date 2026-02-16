#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Оқиғалар

Алматы, Қонаев және Талдықорғандағы әскери техника: Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға үндеу жасады

Военная спецтехника, армия, военные учения, военнослужащие, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 09:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бүгін, 2026 жылғы 16 ақпанда Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі үш қала көшелерінде әскери техниканың жүруіне қатысты маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәлімдемеде Қорғаныс министрінің бастамасымен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери басқару органдары мен әскери бөлімдеріне жоспарлы тексеріс жүргізіліп жатқаны айтылған.

Осыған орай 16–18 ақпан аралығында Алматы, Қонаев және Талдықорған қалаларында әскери техниканың қозғалысы жүзеге асырылады. Соған байланысты автожолдардың жекелеген учаскелерінде қозғалысқа уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасының азаматтарын, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін және әлеуметтік желі қолданушыларын жалған ақпаратқа сенбеуге және тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырамыз, – деп жазылған хабарламада.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
