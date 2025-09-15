Студенттерді бағалау жүйесіне қоғамдық және волонтерлік қызметке қатысу енгізіледі
Жобаға студенттің оқу жетістіктерімен қатар әлеуметтік, ғылыми, волонтерлік, спорттық және мәдени іс-шараларға қатысуын ескеретін әділ әрі объективті бағалау жүйесін құру туралы жаңа норма енгізілген.
Сонымен қатар түзетулерге сәйкес, білім беру гранты негізінде оқып жатқан студенттің академиялық қарызы болған жағдайда оны басқа жоғары оқу орнына ауыстыруға жол берілмейді.
Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысына қатысты нормаларды енгізу де жоспарланып отыр.
Қағидаларға жасанды интеллектке қатысты талаптар қосылады.
Жобаның мақсаты – студенттердің қоғамдық өмір мен волонтерлік қызметке қаншалықты қатысатынын анықтау үшін әлеуметтік орташа балды енгізу. Министрліктің түсіндіруінше, академиялық жетістіктермен қатар студенттердің әлеуметтік белсенділігі, зерттеу дағдылары және аймақтық әрі республикалық деңгейдегі волонтерлік қозғалыстарға қатысуы да ескерілетін болады.
Құжат 29 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.