Полицейлер балалардың цифрлық сауаттылығы неліктен маңызды екенін айтып берді
Мамандар мәліметіне сүйенсек, алаяқтар ойындардағы виртуалды тауарларды — кейіпкерлерді, киім-кешектерді, әртүрлі заттарды сату үшін жалған сайттар жасайды. Егер мұндай сайттарға банк картасының деректері немесе аккаунттың құпиясөзі енгізілсе, олар бірден қылмыскерлердің қолына түседі.
Балаларды қорғаудың жолдары:
- күмәнді сілтемелерге өтпеу;
- бөгде сайттарға картаның деректерін немесе құпиясөздерді енгізбеу;
- виртуалды тауарларды тек ресми қосымшалар арқылы сатып алу;
- әлеуметтік желілердегі боттар арқылы төлем жасамау.
Бұдан бөлек, алаяқтар балаларға пікір немесе шолу жазғаны үшін ақша ұсынуы мүмкін. Бірақ ақшаны шығару үшін алдын ала комиссия төлеуді талап етеді.
Маңыздысы: балаға жеңіл ақша болмайтынын түсіндіру қажет.
"Егер оған қандай да бір затқа қаржы керек болса, ақшаны қалай жинауға болатынын немесе арнайы жинақ шотын ашу жолдарын бірге талқылаған дұрыс",- делінген ақпаратта.
Тағы бір жайттарда, кейбір алаяқтар жасөспірімдерге бөгде ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруды ұсынады. Алайда бұл — қылмыстық схеманың бір бөлігі. Мұндай жағдайда оқушының картасы ұрланған қаржыны өткізу үшін пайдаланылады.
Есте сақтаңыз: картаны және оның деректерін ешкімге беруге болмайды; есепшотқа қате ақша түскен жағдайда, оларды аударуға болмайды — дереу банкке хабарласу қажет; дропперлікке қатысу — қылмыстық жауапкершілікке әкеледі.
Тағы бір схема: алаяқтар әлеуметтік желілердегі аккаунттарды бұзып, достарына ақша сұраған хабарлама жібереді немесе зиянды сілтемелер таратады.
Кибергигиена ережелері: "досқа" көмектеспес бұрын, алдымен оған жеке қоңырау шалыңыз; антивирустық бағдарламаларды орнатып, уақытылы жаңартып отырыңыз; кішкентай балалар үшін ата-ана бақылау қосымшаларын қолданыңыз.
Полиция ата-аналарды балалардың цифрлық сауаттылығына баса назар аударуға, интернеттегі қауіпсіздік ережелерін жиі талқылап отыруға шақырады.
"Келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін ата-ана мен бала арасында сенімді қарым-қатынас орнату маңызды. Бала кез келген қателігін, біреудің алдап кеткенін немесе қорқытып жатқанын жасырмай айтуға қорықпауы тиіс. Балаларыңызға алаяқтардың негізгі айла-тәсілдерін түсіндіріп, интернеттен бір нәрсе сатып алмас бұрын, банк картасының деректерін енгізбестен бұрын, бейтаныс адамды достыққа қоспастан бұрын немесе онлайн жұмысқа жүгінбестен бұрын сізбен ақылдасу қажеттігін үйретіңіз". Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Бұған дейін енді сертификатталған ұйымдар автомобиль дизайнына өзгерістер енгізе алатындығын жазғанбыз.