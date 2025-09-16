#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Қоғам

Президентке Көкшетаудың келешек келбеті ұсынылды

Президентке Көкшетаудың келешек келбеті ұсынылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 16:31 Сурет: akorda.kz
Ақмола облысының аграрийлерімен өткен жиыннан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Көкшетаудың 2050 жылға дейінгі жаңа Бас жоспары ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың дерегінше, Бас жоспар аясында жылу электр орталығы, көпсалалы облыстық аурухана, Азаматтық қорғау академиясы және көпфункционалды спорт кешені салынуда.

Сонымен қатар, шамамен 60 өнеркәсіптік кәсіпорын ашу көзделген индустриялық аймақ құрылуда.

Тағы бір маңызды жайт – облыс орталығының аумағы 7 мың гектарға кеңеймек:

"Жоспар құрылымында Көпе көлінің жағалауында заманауи іскерлік орталық ерекше орын алмақ. Мұнда тұрғын үй кешендері, бизнес және сауда орталықтары, әлеуметтік нысандар мен қоғамдық кеңістіктер шоғырланады."

Қосымша мәліметте қала халқының саны 500 мың адамға дейін өсетіні болжанған. Тұрғындарға жайлы жағдай жасау мақсатында 10 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Бұл көрсеткіш жаңа құрылыс пен реновация есебінен жүзеге асады.

Презентациядан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев қалада стадион салуды тапсырды.

Бұған дейін Ақорда өңірден әсем фотосуреттер ұсынған болатын. Сондай-ақ Тоқаев 2025 жылы қай өңірге баруды жоспарлап отырғанын да мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы: Әлеуметтік көмек шын мұқтаж азаматтарға ғана берілуі керек
16:10, Бүгін
Мемлекет басшысы: Әлеуметтік көмек шын мұқтаж азаматтарға ғана берілуі керек
Мемлекет басшысының тапсырмасымен ауыл шаруашылығына жеңілдетілген несие беру үшін 1 триллион теңге бөлінді
14:44, Бүгін
Мемлекет басшысының тапсырмасымен ауыл шаруашылығына жеңілдетілген несие беру үшін 1 триллион теңге бөлінді
Президент ауыл шаруашылығына цифрлық технологияны тездетіп енгізуді тапсырды
14:37, Бүгін
Президент ауыл шаруашылығына цифрлық технологияны тездетіп енгізуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: