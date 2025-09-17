Алматыда 17 қыркүйектен бастап екі автобус бағыты біріктірілді
Алматы көлік холдингінің баспасөз қызметі қала тұрғындарын 2025 жылғы 17 қыркүйектен бастап №21 және №111 бағыттарының біріктірілетінін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Енді жаңа №111 бағыты Станиславский көшесінен басталып, Қалдаяқов – Диваев көшелері арқылы "Көк-Төбе" шағын ауданына дейін қатынайды.
Көрнекілік үшін бағыт сызбасы да ұсынылған.
Мамандардың айтуынша, жұмыс күндері бағытта 5 автобус, демалыс күндері 4 автобус қатынайды. Қозғалыс аралығы – 16 минут.
