#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Алматыда 17 қыркүйектен бастап екі автобус бағыты біріктірілді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 10:46 Фото: Zakon.kz
Алматы көлік холдингінің баспасөз қызметі қала тұрғындарын 2025 жылғы 17 қыркүйектен бастап №21 және №111 бағыттарының біріктірілетінін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Енді жаңа №111 бағыты Станиславский көшесінен басталып, Қалдаяқов – Диваев көшелері арқылы "Көк-Төбе" шағын ауданына дейін қатынайды.

Көрнекілік үшін бағыт сызбасы да ұсынылған.

Сурет: Алматының көлік холдингі

Мамандардың айтуынша, жұмыс күндері бағытта 5 автобус, демалыс күндері 4 автобус қатынайды. Қозғалыс аралығы – 16 минут.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңа автобус бағыты ашылды
13:13, 03 қыркүйек 2025
Алматыда жаңа автобус бағыты ашылды
Алматыда автобус жаппай жол апатын тудырды
16:02, 28 тамыз 2025
Алматыда автобус жаппай жол апатын тудырды
Ұлттық тасымалдаушы Алматы – Саратов бағытына жаңа вагондар шығарды
14:19, 07 шілде 2025
Ұлттық тасымалдаушы Алматы – Саратов бағытына жаңа вагондар шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: