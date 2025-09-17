Алматыда 16 қыркүйекте жауған жаңбыр айлық норманың жартысынан көп болды
Фото: unsplash
Әлеуметтік желілерде 2025 жылғы 16 қыркүйекте Алматыда жауған нөсердің салдары қызу талқыланып жатқанда, мамандар қаладағы жағдай мен коммуналдық қызметтердің жұмысын баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, қалада жаңбыр сағат 16:00-де басталған.
"15 мм-ге дейін жауын-шашын түсті, бұл айлық норманың жартысынан астамын құрады. Қаланың жоғарғы бөлігінде арықтардың толып кетуінен жолдардың жергілікті су басуы орын алды", – делінген жол жөндеу жұмыстары мен қозғалыстың уақытша жабылуы туралы ақпарат тарататын Almaty_Joly Telegram-арнасының хабарламасында.
Қосымша мәліметте салдарын жоюға 96 арнайы техника, 40 мотопомпа, 19 ассенизатор машинасы, 400-ден астам жұмысшы және 71 мобильді бригада жұмылдырылғаны айтылды.
Сонымен қатар қала құтқару қызметі мен ТЖД бөлімшелері де жұмыс істеген.
Мамандардың айтуынша, барлық су басқан жерлер жойылып, жағдай коммуналдық қызметтердің бақылауында.
"Түнгі уақытта қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 189 техника мен 180 жұмысшы кезекшілікте қалады", – деп толықтырды баспасөз қызметі.
Бұған дейін біз жазғандай, жауыннан кейін тек жолдар ғана емес, көліктер де зардап шеккен: Аманжол көшесінде 13 автокөлік асфальт астына түсіп кеткен. Белгілі болғандай, көліктер қозғалыста болған, бірақ уақыт өте келе жол шайылып, машиналар қақпанға түскен.
