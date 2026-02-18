Олимпиаданың ең әсерлі сәті: спортшы жеңіске жеткенін құлағында мүкісі бар ұлына ыммен түсіндірді
17 ақпанда әйелдер арасындағы жекелей бобслей жарысынан кейін 41 жастағы америкалық спортшы Элана Мейерс Тейлор тізерлеп отырып, есту қабілеті бұзылған ұлына ым тілі арқылы жеңіске жеткенін жеткізді.
"Анаң жеңді", – деп көрсетті ол қол қимылымен.
Бейнежазба әлеуметтік желілерде лезде тарады. Кейін белгілі болғандай, спортшының екі баласы да ерекше қажеттілігі бар балалар.
"Таңғаларлық жан", – деп жазды желі қолданушылары.
Айта кетейік, Элана Мейерс Тейлор алғашқы үш әрекеттен кейін көшбасшылардан қалып қойған. Алайда төртінші жарыста ең үздік нәтижені көрсетіп, жалпы төрт сырғанау қорытындысы бойынша германиялық Лаура Нольтены небәрі 0,04 секундқа басып озды. Осылайша, оның спорттық мансабындағы алғашқы алтын медалі қоржынға түсті.
USA Bobsledder Elana Meyers Taylor PRAYS and embraces her Children after winning her 1st Gold.— The Outer Watch (@theouterwatch) February 16, 2026
"I'm in this sport to glorify God."
After winning her 1st Gold medal, she drops to her knees in prayer.
Glory to God! Amen! Congratulations Elana! pic.twitter.com/hce4561SUL
Еске салайық, Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары 22 ақпанға дейін жалғасады.