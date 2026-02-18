#Референдум-2026
Спорт

Олимпиаданың ең әсерлі сәті: спортшы жеңіске жеткенін құлағында мүкісі бар ұлына ыммен түсіндірді

Олимпиаданың ең әсерлі сәті: спортшы жеңіске жеткенін құлағында мүкісі бар ұлына ыммен түсіндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 10:28 Сурет: Instagram/ibsfsliding
Әлеуметтік желілерде биылғы Олимпиададағы ең жүрек тебірентерлік сәттердің бірі қызу талқыланып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

17 ақпанда әйелдер арасындағы жекелей бобслей жарысынан кейін 41 жастағы америкалық спортшы Элана Мейерс Тейлор тізерлеп отырып, есту қабілеті бұзылған ұлына ым тілі арқылы жеңіске жеткенін жеткізді.

"Анаң жеңді", – деп көрсетті ол қол қимылымен.

Бейнежазба әлеуметтік желілерде лезде тарады. Кейін белгілі болғандай, спортшының екі баласы да ерекше қажеттілігі бар балалар.

"Таңғаларлық жан", – деп жазды желі қолданушылары.

Айта кетейік, Элана Мейерс Тейлор алғашқы үш әрекеттен кейін көшбасшылардан қалып қойған. Алайда төртінші жарыста ең үздік нәтижені көрсетіп, жалпы төрт сырғанау қорытындысы бойынша германиялық Лаура Нольтены небәрі 0,04 секундқа басып озды. Осылайша, оның спорттық мансабындағы алғашқы алтын медалі қоржынға түсті.

Еске салайық, Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындары 22 ақпанға дейін жалғасады.

Ботагөз Ақиқат
