#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

Алматыдан Мәскеуге пойыз қатынасы уақытша тоқтатылуы мүмкін

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
"ҚТЖ" басқарма төрағасының орынбасары Ануар Ахметжанов 2025 жылғы 17 қыркүйекте ұлттық тасымалдаушы ғимаратында өткен брифингте "Алматы – Мәскеу" бағытындағы қатынастың қалпына келтірілуі жайлы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол бұған дейін тараған ақпараттың толық емес екенін атап өтті.

"Толыққанды "Алматы – Мәскеу" маршруты әлі іске қосылған жоқ. Тек біздің пойызбен Саратовқа дейін жүретін екі тіркеме вагон ғана бар, сосын олар ресейлік пойызға қосылып, Мәскеуге барады. Біз оны сынақ ретінде жібердік, сұраныс бола ма, жоқ па, соны талдау үшін", – деді Ахметжанов.

Оның айтуынша, сұраныс жоғары болса, екі қала арасында толыққанды қатынас ашылуы мүмкін.

"Сұраныс болса, толық маршрут ашамыз. Бұл ресейлік теміржолмен келісілген. 26 қазаннан кейін сұраныс аз болса, осы вагондарды жай ғана тоқтатамыз. Бұл – тестілік режим", – деп түсіндірді спикер.

Бұған дейін біз Алматы мен Мәскеуді қайта пойыз байланысы қосатынын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі Алатау ауданындағы арық жүйесіне және көгалдандыру ісіне бақылауды күшейтуді тапсырды
16:08, 16 шілде 2025
Алматы әкімі Алатау ауданындағы арық жүйесіне және көгалдандыру ісіне бақылауды күшейтуді тапсырды
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
10:53, 28 қаңтар 2025
Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы: мәтіндік трансляция
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: