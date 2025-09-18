#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда жылыту маусымы қашан басталатыны белгілі болды

18.09.2025 13:28
Қалалық синоптиктердің мәліметінше, бүгін, 2025 жылғы 18 қыркүйекте, ауа температурасы +19°С-қа дейін жылынса да, жаңбыр жауып, қатты жел соғады. Сондықтан сыртқа жылы киімсіз шығу мүмкін емес, деп хабарлайды Zakon.kz.

Редакция жылу қашан қосылатынын білу үшін Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасына жүгінді.

Басқарманың жауабына сәйкес, жылыту маусымының басталуы туралы шешім сыртқы ауаның тәуліктік орташа температурасы +8°С және одан төмен деңгейде қатарынан бес күн сақталған жағдайда қабылданады.

Жылу объектілерге кезең-кезеңімен беріледі:

  • алдымен – балабақшалар, мектептер, ауруханалар, колледждер мен медико-әлеуметтік мекемелер;
  • содан кейін – тұрғын үйлер, жатақханалар және қонақүйлер;
  • ары қарай – әкімшілік ғимараттар, жоғары оқу орындары, театрлар;
  • соңғы кезекте – басқа нысандар.
"Жылуға қосу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп, тұтынушыларға жылуды үздіксіз жеткізу қамтамасыз етіледі", – деді мамандар.

Айта кетейік, Қазақстанның бір қаласында жылыту маусымы әлдеқашан басталған. 2025 жылғы 10 қыркүйекте Павлодарда үйлерге жылу берілген.

Сондай-ақ, 15 қыркүйекте Премьер-министр Олжас Бектенов елімізде жылыту маусымының кешігуіне жол бермеу үшін шара қолданатынын ескерткен болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
