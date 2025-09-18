Павлодарда жүк көлігінің дөңгелектерін ұрлады деген күдікпен облыс тұрғындары ұсталды
Сурет: ҚР ІІМ
Алдын ала мәліметтер бойынша, облыс орталығының тұрғындары жүк көліктерінің дөңгелектерін ұрлаумен айналысқан.
Қазіргі уақытта олардың 22 ұқсас фактілерге қатысы бар екендігі анықталды. Ұрлықтардың бірінде жәбірленушіге шамамен 1 млн теңге залал келтірілді.
Полиция ұрлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Күдіктілер ұсталды. Ведомствода жедел уәкілдер ұсталғандардың бұрын жасалған басқа да дөңгелектерді ұрлауға қатысы бар-жоғын тексергенін атап өтті.
"Заң мен тәртіп" қағидаты ішкі істер органдарының азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қолдауға бағытталған қызметінің негізі болып қала береді. Құқық бұзушылар өз әрекеттері үшін міндетті түрде жауап береді.
