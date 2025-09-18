#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

Қазақстанда борышкерлерді "Цифрлық бақылау" жүйесі арқылы іздеу басталды

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 14:14 Фото: pexels
Әділет министрлігі борышкерлерді анықтауға арналған "Цифрлық бақылау" жүйесінің жаңа мүмкіндіктерін іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, жоба Республикалық жеке сот орындаушылары палатасымен және Бас прокуратурамен бірлесіп жүзеге асырылуда.

Енді жүйе арқылы қарызын төлемей жүрген азаматтарды тек көшелерде және қоғамдық орындарда ғана емес, әуежайларда, теміржол және метро нысандарында, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар ғимараттарда да анықтау мүмкін болды.

Сонымен қатар борышкерлерді мемлекеттік қызметтерді алу кезінде ХҚКО-ларда және әуе- және теміржол билеттерін сатып алу барысында автоматты сәйкестендіру арқылы табуға болады.

Әділет министрлігінің дерегінше, 2024 жылғы қаңтар айында іздеуде жүрген борышкерлер саны 4560 адамды құрады. Олардың ішінде 2118-інің (39,3%) тұрғылықты жері анықталған.

Жақын арада борышкерлердің көліктерін іздеу функциясын енгізу жоспарлануда.

"Қалалық бейнебақылау камералары мен жасанды интеллект құралдарының көмегімен пайдалануға тыйым салынған көліктер анықталып, полицияға жеткізіледі. Кейін олар айыптұраққа қойылып, сот шешімдері толық орындалғанша сонда ұсталады", – деп атап өтті министрлік.

Еске салайық, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әділет министрлігі азаматтарды "қарызды шұғыл өтеу" талап етіп жүрген алаяқтардан сақ болуға шақырған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтар бірнеше жерде бір уақытта жұмыс істей ала ма
14:57, Бүгін
Қазақстандықтар бірнеше жерде бір уақытта жұмыс істей ала ма
Қазақстанда жұмыскерлердің еңбек өтіліне қатысты деректер жоғалып жатыр – депутат
20:41, 17 қыркүйек 2025
Қазақстанда жұмыскерлердің еңбек өтіліне қатысты деректер жоғалып жатыр – депутат
"Қарызды дереу өтеу" талап етіледі: қазақстандықтарға Әділет министрлігі ескерту жасады
16:17, 17 қыркүйек 2025
"Қарызды дереу өтеу" талап етіледі: қазақстандықтарға Әділет министрлігі ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: