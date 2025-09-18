Қазақстанда борышкерлерді "Цифрлық бақылау" жүйесі арқылы іздеу басталды
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, жоба Республикалық жеке сот орындаушылары палатасымен және Бас прокуратурамен бірлесіп жүзеге асырылуда.
Енді жүйе арқылы қарызын төлемей жүрген азаматтарды тек көшелерде және қоғамдық орындарда ғана емес, әуежайларда, теміржол және метро нысандарында, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар ғимараттарда да анықтау мүмкін болды.
Сонымен қатар борышкерлерді мемлекеттік қызметтерді алу кезінде ХҚКО-ларда және әуе- және теміржол билеттерін сатып алу барысында автоматты сәйкестендіру арқылы табуға болады.
Әділет министрлігінің дерегінше, 2024 жылғы қаңтар айында іздеуде жүрген борышкерлер саны 4560 адамды құрады. Олардың ішінде 2118-інің (39,3%) тұрғылықты жері анықталған.
Жақын арада борышкерлердің көліктерін іздеу функциясын енгізу жоспарлануда.
"Қалалық бейнебақылау камералары мен жасанды интеллект құралдарының көмегімен пайдалануға тыйым салынған көліктер анықталып, полицияға жеткізіледі. Кейін олар айыптұраққа қойылып, сот шешімдері толық орындалғанша сонда ұсталады", – деп атап өтті министрлік.
Еске салайық, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әділет министрлігі азаматтарды "қарызды шұғыл өтеу" талап етіп жүрген алаяқтардан сақ болуға шақырған еді.