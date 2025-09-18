#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда жасанды интеллектті дипфейктерді анықтауға үйреткісі келеді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 16:34 Фото: freepik
Мәжілістегі дөңгелек үстелде 2025 жылғы 18 қыркүйекте мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов цифрлық технологиялардың әкелетін қауіптері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Евгений Кочетов жасанды интеллект негізіндегі технологиялардың алаяқтық схемаларында белсенді қолданылатынын атап өтті.

"Жалған дауыстар, бейнелер және суреттер –дипфейктер жасалуда. Интернеттегі заңсыз контент көлемі өсуде", – деді ол.

Осы құбылыстармен күресу үшін Мәдениет және ақпарат министрлігі фейк контентті автоматты түрде анықтау және дипфейктерді тану бойынша цифрлық бастаманы жасап жатыр.

"Бұл технология жасанды интеллектке негізделген және онлайн-дәрі-дәрмек саудасына қарсы күресте тиімділігін көрсетті. Мысалы, "МЕРГЕН" арнайы жүйесі ЖИ негізінде жұмыс істеп, ақпараттық кеңістікті автоматты түрде бақылайды, интернет-дүкендердегі есірткі саудасын тікелей және жанама белгілер бойынша анықтап, блоктайды. Тек осы аптада 5000 осындай ресурс жабылды. Қазір біз LLM-модельді үйретіп жатырмыз, оған дипфейктерді анықтау функцияларын енгізу үшін", – деді вице-министр.

Сонымен қатар, құқықтық мониторинг жүйесі де жетілдірілуде. Арнайы жасанды интеллект көмегімен мониторингке алынатын тақырыптар тізімі кеңейтілуде.

"Алгоритмдер контентті талдай алады, заңсыздық белгілерін анықтайды және оны автоматты түрде блоктауға бағыттайды. Бұл жұмыс қазір тәжірибеге енгізілуде", – деп қорытындылады Евгений Кочетов.

Еске салсақ, 2025 жылғы 3 наурызда Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляева "Жасанды интеллект туралы" жаңа заң жобасында дипфейктер үшін қандай жауапкершілік қарастырылатынын айтты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
