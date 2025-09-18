#Қазақстан
Қоғам

Алматыда жылу желілерін жөндегеннен кейінгі абаттандыру жұмыстары уақытында бітпеуі мүмкін

Алматыда жылу желілерін жөндегеннен кейінгі абаттандыру жұмыстары уақытында бітпеуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 17:26 Сурет: Zakon.kz
Алматыда жаз бойы жылу желілері жөнделді. Бүгін, 2025 жылғы 18 қыркүйекте, "Алматы жылу желілері" ЖШС құрылыс-монтаж жұмыстарының аяқталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазір мамандар 10 нысанда абаттандыру жұмыстарын қалпына келтіруге кірісті.

Жоспарланған аяқталу күні – 22.09.2025 ж. дейін.

Мекенжайлар:

  • Желтоқсан – Абылай хан – Қарасай батыр – Бөгенбай батыр;
  • Чайковский – Желтоқсан – Қарасай батыр – Бөгенбай;
  • Панфилов – Байсейітова – Жібек жолы – Гоголь;
  • Катаев – Жандосов – Солодовников – Гагарин;
  • Төле би – Чокин – Қазыбек би – Исаев;
  • Шевченко – Қожамқұлов – Жамбыл – Шагабутдинов;
  • Жамбыл көшесі 205, Жароков көшесі 39/1;
  • Жароков көшесі 16;
  • Уәлиханов – Пушкин – Гоголь – Жібек жолы;
  • Қонаев – Уәлиханов – Қабанбай батыр – Қарасай батыр.

Сонымен қатар 15 нысанда құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталу сатысында тұр.

Жоспарланған аяқталу күні – 25.09.2025 ж. дейін.

Мекенжайлар:

  • Кәрімов – Васнецов – Бруно – Аносов – Бөгенбай;
  • Сәтбаев – Наурызбай батыр – Тимирязев – Желтоқсан;
  • Айманов көшесі 70, Жароков көшесі 39/2;
  • Мақатаев – Қашғар – Жібек жолы – Масанчи;
  • Гоголь – Мұратбаев – Айтеке би – Қожамқұлов;
  • Маметова – Жүргенов – Пушкин – Нүсіпбеков;
  • Панфилов – Назарбаев – Жібек жолы – Мақатаев;
  • Досмұхамедов – Жібек жолы – Байтұрсынов – Гоголь;
  • Байсейітова – Панфилов – Жібек жолы – Мақатаев;
  • Исаев – Қазыбек би – Чокин – Әйтеке би;
  • Саин – Момышұлы – Ұлықбек – Абай;
  • Сәтбаев – Мүсрепов – Бұқар жырау – Байзақов;
  • Айнабұлақ–1 ықшам ауданы, РТК–36С–2-ден 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 үйлерге дейін;
  • Алтай ықшам ауданы, Монтажная көшесі;
  • Сейфуллин – Котельников – Ақан сері, Котельников көшесі, Варшава өткелі.
"Ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмыстардың мерзімі ұзартылуы мүмкін. Барлық нысан қалалық қызметтердің бақылауында", - делінген "Алматы жылу желілері" ЖШС хабарламасында.

Сонымен бірге Алматыда күздің келгені сезіле бастады. Синоптиктердің дерегінше, бүгін, 2025 жылғы 18 қыркүйекте ауа температурасы +19°C-қа дейін жылынады, бірақ жаңбыр жауып, екпіні күшті жел соғады. Сондықтан сыртқа жылы күртесіз шығу қиын. Редакция жылуды қашан қосатынын білу үшін Энергетика және су жабдықтау басқармасынан түсінік сұрады.

