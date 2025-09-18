Алматыда жылу желілерін жөндегеннен кейінгі абаттандыру жұмыстары уақытында бітпеуі мүмкін
Алматыда жаз бойы жылу желілері жөнделді. Бүгін, 2025 жылғы 18 қыркүйекте, "Алматы жылу желілері" ЖШС құрылыс-монтаж жұмыстарының аяқталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазір мамандар 10 нысанда абаттандыру жұмыстарын қалпына келтіруге кірісті.
Жоспарланған аяқталу күні – 22.09.2025 ж. дейін.
Мекенжайлар:
- Желтоқсан – Абылай хан – Қарасай батыр – Бөгенбай батыр;
- Чайковский – Желтоқсан – Қарасай батыр – Бөгенбай;
- Панфилов – Байсейітова – Жібек жолы – Гоголь;
- Катаев – Жандосов – Солодовников – Гагарин;
- Төле би – Чокин – Қазыбек би – Исаев;
- Шевченко – Қожамқұлов – Жамбыл – Шагабутдинов;
- Жамбыл көшесі 205, Жароков көшесі 39/1;
- Жароков көшесі 16;
- Уәлиханов – Пушкин – Гоголь – Жібек жолы;
- Қонаев – Уәлиханов – Қабанбай батыр – Қарасай батыр.
Сонымен қатар 15 нысанда құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталу сатысында тұр.
Жоспарланған аяқталу күні – 25.09.2025 ж. дейін.
Мекенжайлар:
- Кәрімов – Васнецов – Бруно – Аносов – Бөгенбай;
- Сәтбаев – Наурызбай батыр – Тимирязев – Желтоқсан;
- Айманов көшесі 70, Жароков көшесі 39/2;
- Мақатаев – Қашғар – Жібек жолы – Масанчи;
- Гоголь – Мұратбаев – Айтеке би – Қожамқұлов;
- Маметова – Жүргенов – Пушкин – Нүсіпбеков;
- Панфилов – Назарбаев – Жібек жолы – Мақатаев;
- Досмұхамедов – Жібек жолы – Байтұрсынов – Гоголь;
- Байсейітова – Панфилов – Жібек жолы – Мақатаев;
- Исаев – Қазыбек би – Чокин – Әйтеке би;
- Саин – Момышұлы – Ұлықбек – Абай;
- Сәтбаев – Мүсрепов – Бұқар жырау – Байзақов;
- Айнабұлақ–1 ықшам ауданы, РТК–36С–2-ден 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 үйлерге дейін;
- Алтай ықшам ауданы, Монтажная көшесі;
- Сейфуллин – Котельников – Ақан сері, Котельников көшесі, Варшава өткелі.
"Ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмыстардың мерзімі ұзартылуы мүмкін. Барлық нысан қалалық қызметтердің бақылауында", - делінген "Алматы жылу желілері" ЖШС хабарламасында.
Сонымен бірге Алматыда күздің келгені сезіле бастады. Синоптиктердің дерегінше, бүгін, 2025 жылғы 18 қыркүйекте ауа температурасы +19°C-қа дейін жылынады, бірақ жаңбыр жауып, екпіні күшті жел соғады. Сондықтан сыртқа жылы күртесіз шығу қиын. Редакция жылуды қашан қосатынын білу үшін Энергетика және су жабдықтау басқармасынан түсінік сұрады.
