Қоғам

Жаңаөзен қаласының аумағы кеңейтілді

Қазақстан үкіметінің 2025 жылғы 15 қыркүйектегі қаулысымен Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының шекарасы өзгертілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 10:23 Сурет: gov.kz
Қазақстан үкіметінің 2025 жылғы 15 қыркүйектегі қаулысымен Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының шекарасы өзгертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, Маңғыстау облыстық мәслихатының 28 ақпандағы шешімі мен облыс әкімдігінің 19 ақпандағы қаулысы негізінде Қарақия ауданынан жалпы көлемі 112 988,2 гектар жер қала аумағына қосылды.

Қарақия ауданына кіретін бірқатар аумақтар Жаңаөзенге берілді:

  • Құрық, Құланды, Болашақ ауылдары;
  • Бопай елді мекені;
  • теміржол және автокөлік көлігіне арналған жерлер;
  • резервтік жерлер.

Нәтижесінде қаланың жалпы аумағы 164 604,5 гектарға жетті. Қаулы 2025 жылғы 29 қыркүйектен бастап күшіне енеді.

Айта кетейік, қала 1964 жылы құрылған. 1968 жылы атауы "Новый Узень" болып өзгертілген, ал 1993 жылғы 7 қазанда Жаңаөзен деп қайта аталды. Қалада мұнай-газ саласын қамтамасыз ететін бірнеше ірі кәсіпорын жұмыс істейді. Қазіргі таңда халық саны шамамен 150 мың адамды құрайды.

