Қоғам

"Бәйтерек" қашан іске қосылады: президент заңға қол қойды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Үкіметі мен Ресей Үкіметі арасындағы 2004 жылғы 22 желтоқсандағы &quot;Байқоңыр&quot; ғарыш айлағында &quot;Бәйтерек&quot; ғарыш зымыран кешенін құру туралы келісімге өзгерістер енгізу жөніндегі хаттаманы ратификациялау туралы&quot; заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 10:51 Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Үкіметі мен Ресей Үкіметі арасындағы 2004 жылғы 22 желтоқсандағы "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенін құру туралы келісімге өзгерістер енгізу жөніндегі хаттаманы ратификациялау туралы" заңға қол қойды.

Хаттамаға сәйкес, "Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенінде орта класты тасымалдаушы зымыранмен ұшу сынақтарын 2025 жылы бастау көзделген (бұған дейін 2023 жылға жоспарланған).

Ресей тарапы өз міндетіне:

  • 2027 жылға дейін "Бәйтерек" кешенінен "Союз-5" тасымалдаушы зымыранымен кемінде үш сынақ ұшырылымын жүзеге асыруды;
  • 2028–2039 жылдар аралығында жыл сайын кемінде үш рет "Союз-5" және оның ықтимал түрлендірілген нұсқаларымен ғарыш аппараттарын орбитаға шығару бойынша тапсырыстарды орналастыруды.

Қазақстан тарапы өз кезегінде:

  • 2028–2039 жылдар аралығында мемлекеттік жобаларды іске асыру аясында "Бәйтерек" кешенінен "Союз-5" және оның модификациялары арқылы ғарыш аппараттарын ұшыруға тапсырыс беруді қамтамасыз етеді.

Аталған заңға 2025 жылғы 18 қыркүйекте қол қойылды.

