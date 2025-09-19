#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Қоғам

Қазақстандағы дүкенде тауар бағасын рубльмен көрсеткен: бұл заңды ма

Шығыс Қазақстан облысындағы балалар тауарлары дүкенінде кейбір тауарлардың бағасы рубльмен көрсетілгені байқалды. Бұл туралы сатып алушылар Департаментке хабарлаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 16:06 Сурет: pexels
Шығыс Қазақстан облысындағы балалар тауарлары дүкенінде кейбір тауарлардың бағасы рубльмен көрсетілгені байқалды. Бұл туралы сатып алушылар Департаментке ақпарат берілген, деп мәлімдеді Zakon.kz.

19 қыркүйекте Министрлік өкілдері жүргізген жоспардан тыс тексеріс фактіні растап, дүкен басшылығы жағдайды заң нормаларын білмеу және қызметкерлер жетіспеушілігімен түсіндіргенін айтты.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексіне сәйкес, тауар бағасын теңгемен көрсетпей сату немесе бағасын басқа валютамен көрсету:

  • шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін – 6 айлық есептік көрсеткіш (АЕК),
  • орта кәсіпкерлік субъектілері үшін – 10 АЕК,
  • ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін – 30 АЕК көлемінде айыппұлға әкеледі.

Егер құқықбұзушылық қайталанса, айыппұл мөлшері:

  • шағын кәсіпкерлік – 65 АЕК,
  • орта кәсіпкерлік – 120 АЕК,
  • ірі кәсіпкерлік – 200 АЕК.

Аталған дүкен бір жылдың ішінде бұл құқықбұзушылықты қайталағандықтан, ірі кәсіпкерлік субъектісі 200 АЕК (786 400 теңге) көлемінде айыппұл салынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұмыс берушілер енді ЕШЕБЖ-ға уақытылы ақпарат енгізбегені үшін айыппұл арқалауы мүмкін
16:52, 05 қыркүйек 2025
Жұмыс берушілер енді ЕШЕБЖ-ға уақытылы ақпарат енгізбегені үшін айыппұл арқалауы мүмкін
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
15:37, 02 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
Астанада заңсыз салынған 50-ге жуық сауда павильоны бұзылды
16:59, 13 наурыз 2025
Астанада заңсыз салынған 50-ге жуық сауда павильоны бұзылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: