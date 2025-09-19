Қазақстандағы дүкенде тауар бағасын рубльмен көрсеткен: бұл заңды ма
Шығыс Қазақстан облысындағы балалар тауарлары дүкенінде кейбір тауарлардың бағасы рубльмен көрсетілгені байқалды. Бұл туралы сатып алушылар Департаментке ақпарат берілген, деп мәлімдеді Zakon.kz.
19 қыркүйекте Министрлік өкілдері жүргізген жоспардан тыс тексеріс фактіні растап, дүкен басшылығы жағдайды заң нормаларын білмеу және қызметкерлер жетіспеушілігімен түсіндіргенін айтты.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексіне сәйкес, тауар бағасын теңгемен көрсетпей сату немесе бағасын басқа валютамен көрсету:
- шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін – 6 айлық есептік көрсеткіш (АЕК),
- орта кәсіпкерлік субъектілері үшін – 10 АЕК,
- ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін – 30 АЕК көлемінде айыппұлға әкеледі.
Егер құқықбұзушылық қайталанса, айыппұл мөлшері:
- шағын кәсіпкерлік – 65 АЕК,
- орта кәсіпкерлік – 120 АЕК,
- ірі кәсіпкерлік – 200 АЕК.
Аталған дүкен бір жылдың ішінде бұл құқықбұзушылықты қайталағандықтан, ірі кәсіпкерлік субъектісі 200 АЕК (786 400 теңге) көлемінде айыппұл салынды.
