Қазақстанның орталық бөлігінде 20 қыркүйек күні -1°С дейін үсік күтіледі
20 қыркүйекке қараған түні Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Республиканың көптеген өңірлерінде түнгі және таңғы сағаттарда тұман болжанады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, түнде Ұлытау облысының батысы мен солтүстігінде -1°С дейін үсік күтіледі.
"Қазақстан аумағының басым бөлігі әлі де болса оңтүстіктен келетін циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың ықпалында болады – жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, шығыста күшті жаңбыр жаууы, бұршақ жаууы және дауылды жел тұруы мүмкін... Республика бойынша жел күшейіп, оңтүстікте шаңды дауыл болуы ықтимал. Солтүстік, шығыс, оңтүстік-шығыс, орталық өңірлерде түнгі және таңғы уақытта тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Тек елдің солтүстік-батысы мен оңтүстігінде, солтүстік-батыс антициклонының тармағының ықпалымен, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлерінде келесі қауіптер болжануда:
- Жоғары өрт қаупі – Жетісу облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Маңғыстау облысының оңтүстігінде, Қостанай облысында;
- Төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Атырау облыстарында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы мен оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігі мен орталығында, Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында.
