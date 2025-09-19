#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның орталық бөлігінде 20 қыркүйек күні -1°С дейін үсік күтіледі

Қазақстанның орталық бөлігінде 20 қыркүйек күні -1°С дейін үсік күтіледі , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 17:12 Сурет: unsplash
20 қыркүйекке қараған түні Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Республиканың көптеген өңірлерінде түнгі және таңғы сағаттарда тұман болжанады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, түнде Ұлытау облысының батысы мен солтүстігінде -1°С дейін үсік күтіледі.

"Қазақстан аумағының басым бөлігі әлі де болса оңтүстіктен келетін циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың ықпалында болады – жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, шығыста күшті жаңбыр жаууы, бұршақ жаууы және дауылды жел тұруы мүмкін... Республика бойынша жел күшейіп, оңтүстікте шаңды дауыл болуы ықтимал. Солтүстік, шығыс, оңтүстік-шығыс, орталық өңірлерде түнгі және таңғы уақытта тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Тек елдің солтүстік-батысы мен оңтүстігінде, солтүстік-батыс антициклонының тармағының ықпалымен, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлерінде келесі қауіптер болжануда:

  • Жоғары өрт қаупі – Жетісу облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Маңғыстау облысының оңтүстігінде, Қостанай облысында;
  • Төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Атырау облыстарында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы мен оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігі мен орталығында, Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында.

Бұған дейін азақстанда ауа райы бұзылатындығын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
