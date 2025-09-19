Алматыда шахматтан балалар арасындағы әлем чемпионаты басталды
Салтанатты ашылу рәсімі Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтті. Оған ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ермек Көшербаев, Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, ФИДЕ президенті Аркадий Дворкович және Қазақстан шахмат федерациясының президенті Тимур Турлов қатысты.
Чемпионатқа 88 елден 851 жас шахматшы, оның ішінде Қазақстанның 231 өкілі қатысады. Олардың ішінде 47 алматылық бар. Бұл қаланы еліміздің жас шахматшыларын даярлайтын басты орталықтарының біріне айналдырады.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ермек Көшербаевтың айтуынша, Қазақстанда шахмат спорттың бір түрі ғана емес, білім берудің маңызды бөлігі ретінде қарастырылады.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауының арқасында шахмат қарқынды дамып келеді. Өткен жылдың өзінде біздің спортшылар халықаралық аренада 160 медаль жеңіп алды. Бүгін шахматты бастауыш сыныптардың мектеп бағдарламасына енгізу мәселесі қарастырылып отыр. Өйткені бұл ойын балаларды логикаға, сабырға, зейінге және стратегиялық ойлауға үйретеді. Бұл мемлекеттің зияткерлік ұлт қалыптастыру бағытына сәйкес келеді", – деді ол.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Өз кезегінде Алматы әкімі Дархан Сатыбалды осындай ауқымды турнирді өткізу қала үшін ғана емес, бүкіл ел үшін маңызды оқиға екенін атап өтті.
"Бүгінде Алматы шахмат әлеміндегі ең айтулы жарыстардың бірін өткізіп отыр. Әсіресе, чемпионаттың қала күні қарсаңында өтуі ерекше мәнге ие. Бұл біз үшін құрмет әрі зор жауапкершілік. Түрлі елден келген 850-ден астам бала осында жиналып, өздерінің зердесін, талантын және табандылығын көрсетіп отыр. Шахмат – халықтарды біріктіретін, зияткерлік болашағын қалыптастыратын әмбебап тіл. Алматы қатысушылар үшін қонақжайлықтың, достықтың және жаңа жеңістердің қаласы болып қала беретініне сенемін", – деді Алматы әкімі.
Әлем чемпионаты 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Жарыс ұлдар мен қыздар арасында 8, 10 және 12 жасқа дейін алты санат бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Барлығы 11 тур өтеді, олар швейцарлық жүйе бойынша классикалық уақыт бақылауымен (90+30) ұйымдастырылады.
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Былтыр кадеттер арасындағы әлем чемпионаты Италияның Монтесильвано қаласында өтіп, 77 елден 700-ден астам шахматшы қатысқан еді. Алматыда қатысушылар саны 88 елден 851-ге жетіп, турнир тарихындағы рекорд орнатты. Бұл Қазақстанның қабылдаушы тарап ретіндегі жоғары сеніміне дәлел.
Әлем чемпионатының Алматыда өтуі Қазақстанды әлемдік шахматтың жаңа орталықтарының бірі ретінде нығайтып, елде бұл спорттың қарқынды дамып келе жатқанын айшықтай түседі.