#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Алматыда шахматтан балалар арасындағы әлем чемпионаты басталды

Алматыда шахматтан балалар арасындағы әлем чемпионаты басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 22:56 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 8, 10 және 12 жасқа дейінгі балалар арасында шахматтан әлем чемпионаты – FIDE World Cadet Chess Championships 2025 басталды. Турнирді өткізу Қала күнін мерекелеуге сәйкес келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты ашылу рәсімі Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтті. Оған ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ермек Көшербаев, Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, ФИДЕ президенті Аркадий Дворкович және Қазақстан шахмат федерациясының президенті Тимур Турлов қатысты.

Чемпионатқа 88 елден 851 жас шахматшы, оның ішінде Қазақстанның 231 өкілі қатысады. Олардың ішінде 47 алматылық бар. Бұл қаланы еліміздің жас шахматшыларын даярлайтын басты орталықтарының біріне айналдырады.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ермек Көшербаевтың айтуынша, Қазақстанда шахмат спорттың бір түрі ғана емес, білім берудің маңызды бөлігі ретінде қарастырылады.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауының арқасында шахмат қарқынды дамып келеді. Өткен жылдың өзінде біздің спортшылар халықаралық аренада 160 медаль жеңіп алды. Бүгін шахматты бастауыш сыныптардың мектеп бағдарламасына енгізу мәселесі қарастырылып отыр. Өйткені бұл ойын балаларды логикаға, сабырға, зейінге және стратегиялық ойлауға үйретеді. Бұл мемлекеттің зияткерлік ұлт қалыптастыру бағытына сәйкес келеді", – деді ол.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Өз кезегінде Алматы әкімі Дархан Сатыбалды осындай ауқымды турнирді өткізу қала үшін ғана емес, бүкіл ел үшін маңызды оқиға екенін атап өтті.

"Бүгінде Алматы шахмат әлеміндегі ең айтулы жарыстардың бірін өткізіп отыр. Әсіресе, чемпионаттың қала күні қарсаңында өтуі ерекше мәнге ие. Бұл біз үшін құрмет әрі зор жауапкершілік. Түрлі елден келген 850-ден астам бала осында жиналып, өздерінің зердесін, талантын және табандылығын көрсетіп отыр. Шахмат – халықтарды біріктіретін, зияткерлік болашағын қалыптастыратын әмбебап тіл. Алматы қатысушылар үшін қонақжайлықтың, достықтың және жаңа жеңістердің қаласы болып қала беретініне сенемін", – деді Алматы әкімі.

Әлем чемпионаты 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Жарыс ұлдар мен қыздар арасында 8, 10 және 12 жасқа дейін алты санат бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Барлығы 11 тур өтеді, олар швейцарлық жүйе бойынша классикалық уақыт бақылауымен (90+30) ұйымдастырылады.

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Былтыр кадеттер арасындағы әлем чемпионаты Италияның Монтесильвано қаласында өтіп, 77 елден 700-ден астам шахматшы қатысқан еді. Алматыда қатысушылар саны 88 елден 851-ге жетіп, турнир тарихындағы рекорд орнатты. Бұл Қазақстанның қабылдаушы тарап ретіндегі жоғары сеніміне дәлел.

Әлем чемпионатының Алматыда өтуі Қазақстанды әлемдік шахматтың жаңа орталықтарының бірі ретінде нығайтып, елде бұл спорттың қарқынды дамып келе жатқанын айшықтай түседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісуда жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тартқандар әшкереленді
23:08, Бүгін
Жетісуда жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тартқандар әшкереленді
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
22:41, Бүгін
Алматыда өтіп жатқан Backstreet Boys тобының ауқымды концерті – бейнешолу
Шымкентте ойын-сауық орталығы өртеніп, алты адам ауруханаға түсті
22:26, Бүгін
Шымкентте ойын-сауық орталығы өртеніп, алты адам ауруханаға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: