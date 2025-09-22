Павлодар облысында ақша бопсалады деген күдікпен екі тұрғын құрықталды
Павлодарда облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл қызметкерлері әскери қызметшіден ақша бопсалады деген күдікпен облыс орталығының екі тұрғынын ұстады.
Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер бірнеше ай бойы әскери қызметшіге моральдық-психологиялық қысым көрсетіп, оның ақшалай қаражатын иемденген.
Белгілі болғандай, ұсталғандар бұрын бірқатар қылмыс жасады деген күдікке ілінген адамдардың ортасында жүрген.
"Қазіргі уақытта екі күдікті сот санкциясымен 2 ай мерзімге қамауға алынды. Тергеу жалғасуда, сондай-ақ олардың басқа қылмыстық эпизодтарға қатыстылығы тексерілуде", – дейді Павлодар облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Болат Нұрсеитов.
Полиция азаматтарды бейжай қалмауға және кез келген бопсалау немесе заңсыз әрекет фактілері туралы хабарлауға шақырады. Барлық өтініш қатаң құпия түрде қаралады.
