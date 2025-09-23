Ескі үйлердің тұрғындары баспанасыз қалмайды — Алматы әкімі
Қала басшысы ескі үйлерді сүру кезінде ең бастысы, адамдардың баспанасыз қалмауын қамтамасыз ету екенін айтты. Барлық шешім тек заң аясында қабылданатынын жеткізді.
"Барлық шешім заңды болуға керек. Ертең прокуратура дау тудырмас үшін хаттамаларды тексереміз. Ең маңыздысы, тұрғындарға ыңғайлы әрі бізге жұмысты жалғастыруға мүмкіндік беретін шешім табу керек", — деді әкім.
Жетісу ауданындағы Яблочков көшесінде орналасқан №1 және №3 үйлер – 1953-1954 жылдары салынған екі қабатты қаңқалы-қамысты ғимараттар. Барлығы 16 пәтер бар. Үйлердің жағдайы нашар: қабырғасында сызат пайда болған, сылақ үгітіліп түскен. Іргетасы шөгіп, төбе мен қабырға арасында саңылаулар пайда болып, еден қисайып кеткен, шатырдан тамшы ағады. 70 жылдан астам уақы бойы күрделі жөндеу жүргізілмеген.
"ҚазҚҒЗИ" АҚ 2017-2018 жылдары жүргізген тұрғын үй қорының техникалық түгендеуі бойынша Яблочков көшесіндегі №1 және №3 үйлер ескі деп танылған. Оларды сүріп, тұрғындарды көшіру қажет. Осы аумақтың Шамиева көшесінде тағы екі ескі үй бар.
Қала әкімі Дархан Сатыбалдының айтуынша, қазір көшірудің түрлі нұсқасы қарастырылып жатыр. Тұрғындар жаңа пәтердің Алматының қай ауданынан берілетіні маңызды емес екенін айтты. Мәселен, Наурызбай ауданында қоныстана беруге болатын дайын пәтерлер бар.
Әкімнің айтуынша, ескі үйлердің тұрғындарын көшіру – маңызды әлеуметтік міндет, оны қала тұрғындарының мүддесін сақтай отырып, заңдылық пен ашықтық негізінде шешу қажет.