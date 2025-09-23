Тоқаев пен Стубб Нью-Йоркте не туралы әңгімелесті
Қазақстан Президенті жоғары деңгейдегі жемісті саяси диалог екі ел арасындағы ынтымақтастықты арттыруда маңызды рөл атқаратынына тоқталды.
Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев Финляндия басшысының Қазақстанға жасайтын алдағы сапары қос елдің сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық әлеуетін танытуға ықпал ететініне сенімді екенін айтты.
Кездесуде әлемдегі қазіргі геосаяси ахуалға баса мән берілді.
Еске салайық, бұған дейін Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясындағы Жалпы дебатта сөз сөйледі.
Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясының алаңында Люксембург Премьер-министрі Люк Фриденмен кездесті.
Сондай-ақ Тоқаев Монако Князьін елімізге ресми сапармен келуге шақырды.
Тоқаев кейінірек Макронмен өзекті геосаяси мәселелер жөнінде пікір алмасты.