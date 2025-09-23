Тоқаев Макронмен өзекті геосаяси мәселелер жөнінде пікір алмасты
Мемлекет басшысы Франция еліміздің Еуропа Одағындағы басты әрі сенімді серіктесі саналатынын атап өтті.
Президенттер осыған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтар түрлі салада, соның ішінде энергетика, көлік-логистика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау бағыттарында айтарлықтай табысты іске асырылып жатқанына тоқталды.
Сурет: akorda.kz
Мәдени-гуманитарлық байланыстар жемісті дамып келеді.
Қазақстан мен Франция президенттері өзекті геосаяси мәселелер жөнінде пікір алмасты.
Еске салайық, бұған дейін Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясындағы Жалпы дебатта сөз сөйледі.
Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясының алаңында Люксембург Премьер-министрі Люк Фриденмен кездесті.
Сондай-ақ Тоқаев Монако Князьін елімізге ресми сапармен келуге шақырды.