#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Жаңа ереже: валюта түсімі жөніндегі қорытындыны ұсыну мерзімі мен тәртібі өзгерді

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 09:47 Фото: pexels
Қаржы министрінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі бұйрығымен валюта түсімінің келіп түскені туралы қорытындыны ұсыну нысандары, ережелері және мерзімдері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа ережелерге сәйкес, Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары, екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ және "Қазпошта" АҚ салық органдарына валюта түсімі туралы қорытындыны қандай тәртіппен ұсынуы тиіс екені айқындалған.

Салық органдарының сұранысы қалай жүзеге асады?

Салық органдары салықтық тексеру басталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде келесі мекемелерге сұраныс жібереді:

  • Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына;
  • Екінші деңгейдегі банктерге;
  • "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ;
  • "Қазпошта" АҚ.

Сұраныс арнайы бекітілген форма бойынша жолданады және валюта түсімі туралы қорытындыны сол күнгі жағдай бойынша ұсыну талап етіледі.

Сұраныс екі жағдай бойынша жолданады:

Валюта келісімшарттарына тіркеу нөмірлері берілген экспорттық шарттар бойынша – тіркеу орны бойынша;

Қазақстанда филиалдар немесе өкілдіктер арқылы жұмыс істейтін резидент еместер бойынша – банктік шот ашылған жері бойынша.

Сұраныста қандай мәліметтер көрсетілуі тиіс?

Салық органдары жолдайтын сұраныста мынадай деректер болуы керек:

  • Салық төлеушінің атауы;
  • Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) / Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН);
  • Экспорттық валюта келісімшартының нөмірі мен күні;
  • Сұралатын кезең;
  • Тапсырманың тіркеу нөмірі мен күні;
  • Экспорттық валюта келісімшартының тіркеу нөмірі және оның берілген күні.
  • Қорытындыны ұсыну тәртібі:

Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары, банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" және "Қазпошта" сұранысты алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде валюта түсімі туралы қорытындыны салық органдарына ұсынуы тиіс.

Қорытынды басшының немесе оның өкілетті өкілінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылады.

Жаңа ереженің күшіне ену мерзімі:

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Осы бұйрықпен қатар, бұрын қолданыста болған валюта түсімі туралы қорытындыны ұсыну ережелері мен оларға енгізілген өзгерістердің күші жойылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифі 2025 жылдың соңына дейін қымбаттай ма
11:16, Бүгін
Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифі 2025 жылдың соңына дейін қымбаттай ма
Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылады
10:37, Бүгін
Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылады
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
10:15, Бүгін
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: